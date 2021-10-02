Лейла Мешкова порадовала поклонников новым синглом «Психозы»

Сегодня, 20:49

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Лейла Мешкова порадовала поклонников новым синглом «Психозы»
Leyla Meshkova

Блогер-миллионик, певица и писатель Лейла Мешкова продемонстрировала свой второй сингл под названием «Психозы». Артистка раскрыла, что данная композиция имеет очень личный подтекст, так как раскрывает глубинные чувства самой певицы. Об этом пишет «Bimru».

Спустя несколько недель после выхода первой песни «Белое сухое», в котором Leyla Meshkova рассказала о чувствах после расставания с любимым человеком, певица выпустила второй трек — «Психозы». Тематика обоих композиций очень схожа: личностные переживания из-за недопонимания с возлюбленным, душевный кризис, эмоциональный катарсис и драматические переживания. 

Как и в первой песне, Лейла умело выстроила драматургию песни за счет эмоциональных контрастов: вокальные всплески отражают, насколько глубинные переживания испытывают герои песни. Критики спрогнозировали, что данная композиция может занять призовое место в музыкальных топ-чартах, поскольку ни одного слушателя она точно не сможет оставить равнодушным. Песня «Психозы», премьера которой состоялась в конце сентября, уже доступна на всех музыкальных площадках.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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