Певица и блогер Leyla Meshkova выпустила новый трек «Психозы»

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Лейла (inst: leylameshkova) — популярный блогер, автор бестселлера «Инстаграм в кредит: как поднять от 0 до 1 000 000» и начинающая певица, презентовала своим поклонникам новый трек под названием «Психозы». Это было долгожданное событие, как для самой артистки, так и для ее фанатов.
В песне «Психозы» поется о токсичных отношениях. Героиня не может выйти из отношений, которые разрушают её жизнь. Единственное место, где она чувствует себя свободной — ее сны. В музыке чувствуется беспокойство и незащищённость. В основу композиции лег личный опыт автора. Песня получилась очень лиричной и эмоциональной. Трек показывает, насколько такая любовь губительна и для творческой деятельности, и для личности в целом, а ведь, люди должны любить, уважать и принимать друг друга такими, какие они есть.
С музыкальной стороны, сингл исполнен драйвово и чувственно. От каждой ноты по телу бегут мурашки, а экспрессия Лейлы заставляет вздрагивать. Трек пробирает до глубины души, позволяет окунуться в трагичную историю возлюбленных и прожить короткий миг в их мире с разрывающими на части эмоциями. Ударные партии буквально заставляют качать головой в такт песне. Этот сингл не оставит никого равнодушным.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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