Роман Мальков рассказал, почему многие женатые друзья перестали с ним общаться после свадьбы с Анастасией Макеевой

Сегодня, 13:54

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Роман Мальков рассказал, почему многие женатые друзья перестали с ним общаться после свадьбы с Анастасией Макеевой

Роман Мальков, 38-летний преуспевающий предприниматель, влюбился в 39-летнюю актрису Анастасию Макееву, что называется — с первого взгляда. Эти чувства, мгновенно вспыхнувшие в душе удачливого бизнесмена, заставили мужчину бросить супругу Светлану, которая за все годы совместной жизни подарила ему четверых детей, сообщает «Телепрограмма». 

Свадьба Романа и Анастасии состоялась в мае нынешнего года. Семейную идиллию молодоженов, казалось бы, созданных друг для друга, омрачают лишь периодически возникающие конфликты с экс-женой Малькова из-за алиментов. Еще их счастливые дни портит агрессия пользователей Сети. Там есть много граждан, которые вслух осуждают возлюбленного звезды. Главным образом, потоки негодования от пользователей интернета льются за то, что он ушел из своей первой семьи. Накануне Роман создал целую вереницу Stories в собственном микроблоге в Instagram. Там мужчина дал развернутые ответы для всех своих недоброжелателей. 

Одновременно предприниматель пояснил, какова причина того, что он прекратил общаться со своими многочисленными женатыми друзьями. Роман Мальков пишет: люди столь агрессивно реагируют на их с Анастасией союз просто потому, что не знают, что же такое настоящая, искренняя любовь. Бизнесмен подчеркнул, что многие пары живут просто так, по привычке, не испытывая сильных чувств друг к другу. «Окольцованные» мужчины очень часто, по мнению Романа, снимают кольца в командировках ради мимолетных увлечений, а затем возвращаются к своим женам и заявляют, как же они их любят. 

«Многие мои женатые друзья просто отпали… Знаете — почему? Да просто потому, что они жили с женой, как чужие. Приезжают домой из командировки с кольцом на пальце, если не забыли его надеть. Их жены — точно так же, проводят свободное время на корпоративах, выпивают, веселятся с коллегами, а затем смотрят друг другу в глаза… знаете — честнее надо быть», — пространно рассказал о философии семейной жизни Роман Мальков.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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