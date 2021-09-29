Прохор Шаляпин стал вдовцом с многомиллионным состоянием

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Новоиспеченная супруга известного российского певца и шоумена Прохора Шаляпина, 42-летняя Татьяна Дэвис умерла от тяжелых осложнений коронавируса. Молодая жена, свадьба которой состоялась в начале августа нынешнего года, так и не успела насладиться счастливой семейной жизнью со своим знаменитым избранником.
Женщина инфицировалась и заболела на вирус SARS-CoV-2 быстро и неожиданно для всех, практически сразу после их с Прохором бракосочетания. С большой степенью вероятности, молодая супруга певца подхватила инфекцию COVID-19 именно на свадьбе, которая состоялась в Лас-Вегасе.
Как рассказывает Прохор Шаляпин, его не пропускали в ковидный госпиталь, в котором лечилась супруга. Из-за этого он уехал в Россию и «зажигал» на ток-шоу, пока его новоиспеченная жена проходила лечение под аппаратом ИВЛ. В настоящее время Шаляпин выложил пост в Инстаграм с признанием в любви покойной. Он прикрепил фотографии со свадьбы, а также добавил стихотворение со словами:
«…останешься со мной ветром, солнцем и луной, алым росчерком на сердце…».
Поклонники выражают соболезнования шоумену. Стоит отметить, что у Татьяны была элитная недвижимость в разных странах, а также роскошный автопарк. Что достанется из этого Прохору — покажет время.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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