«Пела вживую»: критик Соседов объяснил успех Пугачевой в соперничестве с Ротару

Как утверждает популярный российский музыкальный критик Сергей Соседов, было время, когда София Ротару дала себе слово больше не петь под фонограммы. Однако через некоторое время снова к ним вернулась и пела.

Музыкальный критик Сергей Соседов недавно дал интервью изданию «Телепрограмма», в котором объяснил, какие были предпосылки того, что молодая певица Алла Пугачева стала намного популярнее Софии Ротару.

«София Ротару подорвала свое здоровье в те нередкие моменты, когда она давала свои концерты по нескольку часов, выступая на совершенно открытых площадках. Талантливая исполнительница выступала на ветру и под дождем. Ротару в те времена давала по три концерта в день. Концерты проходили в каких-то дальних колхозах, совхозах, просто в поле, на ужасной аппаратуре. София все это исполняла вживую. Но молодость когда-нибудь кончается, и у Ротару тоже наступил момент, когда она уже не смогла давать живые концерты».

Критик Сергей Соседов припомнил, как в 1977 году у Софии Ротару во время выступления остановилась фонограмма на большом концерте во Дворце спорта.

«И был большой скандал. Я ребенком помню статью в газете. Ее отлучили от гастролей на год. Она получила строгий выговор от Крымской филармонии. Ротару зареклась от фонограмм и работала вживую. Но потом у нее был обморок после концерта. Ей сказали, что у нее нет физических сил для двухчасовых концертов. Может настать момент, когда ее уже не спасти. Она стала использовать плюсовую фонограмму. Потом случилась Перестройка, «Ласковый май». Тотальная фанера. Я уверен, если бы Соня Ротару пела вживую сольные концерты, она была бы сегодня первой, а не Пугачева», — заявил Соседов.

Напомним, что на протяжении долгих лет все следили за скрытым противостоянием Ротару и Пугачевой. Журналисты их постоянно сравнивали и стравливали.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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