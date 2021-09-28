Андрей Губин потратил на лечение от смертельной болезни 150 тысяч долларов

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Звезда 90-х, 47-летний певец Андрей Губин, серьезно болен. Он жалуется на жуткие боли, которые его донимают каждый день. Длительное время артист был отшельником из-за тяжелого недуга, и вот сейчас он откровенно рассказал о своих проблемах.
Несколько лет назад Губину поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия». Речь идет о неврологической аномалии, из-за которой Андрей испытывает адские боли и, как сам певец говорит, он буквально гниет заживо. Из-за недуга у Андрея просто вываливаются зубы. По словам певца, ему пришлось потратить на лечение все состояние - 150 тысяч долларов, но эти усилия оказались напрасными, ведь ему становится еще хуже. Причина его заболевания заключается в том, что в юности он много занимался спортом и полученные им травмы накапливались. Первые боли Андрей почувствовал в 16 лет.
Губин не боится умирать и хочет, чтобы смерть пришла к нему быстрее. Губин признался, что он «уже одной ногой в могиле», а также рассказал о том, как люди ведут себя по отношении к нему. Так, соседи постоянно шумят, а журналисты сочиняют про певца небылицы, мол, спился или стал наркоманом, пишет радио КП.
«Я не говорю, что я воздушный ангел и все такое, но не надо из меня делать наркомана», — сказал Губин.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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