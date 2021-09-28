Сергей Сафронов стал позором «Битвы экстрасенсов» и победил рак

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Известному иллюзионисту Сергею Сафронову сегодня исполняется 39 лет. Он стал известен после выхода проектов «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» и «Битва экстрасенсов». Но из последнего шоу Сафронов ушел с громким скандалом.
Он считал проект своим детищем и хорошо зарабатывал на нем. Но иллюзиониста обвинили в мошенничестве и вымогательстве. Как выяснилось, он давал подсказки экстрасенсам за большие деньги.
Так, Алина Вердиш заплатила Сафронову около миллиона рублей за подсказки, о чем она рассказала сама: «Сергей мне сливал редакторов, всю внутреннюю систему программы, информацию об испытаниях. Я спрашивала: то, что, показывают по телевизору, — это невозможно? Он отвечал, что да, это нереально и экстрасенсов они в своей программе не встречали».
Вердиш призналась, что Сафронов обещал помочь ей попасть в новый сезон «Битвы экстрасенсов» за деньги, но после их получения слово не сдержал. Муж женщины подал на иллюзиониста в суд, так как именно он переводил крупную сумму ведущему.
Как оказалось, Сафронов несколько лет обманывал команду ТНТ, и хотя суд иллюзионисту удалось выиграть, команда «Битвы экстрасенсов» отказалась от сотрудничества с ним.
Сафронова называли «позором» шоу, ведь он обманывал миллионы телезрителей, которые верили, что в шоу участвуют только одаренные люди.
В марте этого года на шоу Леры Кудрявцевой фокусник сообщил, что врачи поставили ему страшный диагноз: лимфома Ходжкина в первой-второй стадии. Сергею повезло в том, что не началось заражение крови. Поклонники предположили, что на Сафронова кто-то из участников «Битвы экстрасенсов» навел порчу. В августе иллюзионист сообщил, что закончил курс лучевой и химиотерапии и рак оставил его.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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