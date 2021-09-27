Королева со своей историей про внебрачную дочь попала в тренд

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Наташа Королева свою историю с внебрачной дочерью попросту выдумала. Такое мнение высказала продюсер Олеся Сазыкина, которая также слушала душещипательный рассказ певицы. После этого она позвонила в программу «Секрет на миллион», своим друзьям, и они все, смеясь, спросили ее: неужели ты поверила?!
Друзья Олеси из программы сказали, что все придумано и разыграно: Наташа Королева наврала ради того, чтобы о ней поговорили. По мнению Сазыкиной, звезды пойдут на любой позор ради денег.
А пиар-менеджер Антонина Саврасова заявила, что слезливая история певицы странная во всех смыслах этого слова, так как мало кто способен оставить ребенка на воспитание другому человеку. Саврасова задается вопросом: почему Королева о достаточно интимных вещах рассказала на телевидении, а не в тесном семейном кругу.
«Это очень похоже на утку. Я была директором Джигурды и знаю, как придумываются инфоповоды. Сейчас суррогатное материнство, доноры, яйцеклетки, ЭКО — самые модные темы, и Королева попала в тренд», - заявила Саврасова.
Напомним, что в программе «Секрет на миллион» Наташа Королева шокировала публику откровенным признанием о том, что она подарила своему приятелю-гею яйцеклетку, а он отблагодарил ее биткоинами. Таким образом, Наташа получила 175 миллионов рублей. Суррогатная мать родила гею девочку, которая является внебрачной дочерью Королевой, и сейчас ребенок проживает со своим отцом в США.
Отметим, что после выхода программы «Секрет на миллион», в которой разоткровенничалась звезда отечественного шоу-бизнеса, зрители разделились на два лагеря. Одни верят Королевой, которая призналась, что у нее за океаном подрастает дочь. Другие считают, что рассказ певицы придуман в духе мексиканского сериала, а на фото запечатлена не внебрачная дочь Наташи, а ее племянница Соня.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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