Дочь Ларисы Гузеевой эмоционально высказалась о состоянии матери

Накануне все российские поклонники узнали, что популярная актриса и телевизионная ведущая 62-летняя Лариса Гузеева госпитализирована в московскую клинику с диагнозом коронавирусное инфицирование. В настоящее время состояние здоровья артистки кино и телеведущей оценивается медицинскими специалистами ковидного отделения больницы как средне-тяжелое, пишет издание WMJ.ru.

Услышав такой диагноз, многочисленные поклонники звезды киноэкрана и российского телевидения начали бить тревогу, всерьез переживая за здоровье любимой телеведущей. Вчера стало известно, что Ларисе Гузеевой принято решение переливать плазму крови, полученную от донора, который уже переболел и ранее выздоровел от COVID-19.

Дочь популярной артистки Ольга Бухарова решила опубликовать свои собственные высказывания по поводу состояния своей матери. Девушка получила немало сообщений от поклонников, которые интересуются новостями о Гузеевой.

«Как же мне только надоело отвечать на все эти многочисленные сообщения! С мамой все в порядке!» — написала Ольга в своем личном блоге.

Ранее дочь Гузеевой посетила святое место, чтобы помолиться за здоровье матери в храме. Она разместила несколько фотографий в личном блоге, на котором показала, как она пришла в храм вместе со своей подругой. Ольга отметила, что ее постоянно закидывают вопросами. Поклонники Ларисы Гузеевой не понимают, что в такие моменты лучше не тревожить родных и близких, не отвлекая их на пустые объяснения.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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