Заразившийся COVID-19 Шеремет четыре дня не мог дозвониться в больницу

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Ведущий программы «Девять с половиной» Иннокентий Шеремет, заразившийся коронавирусом, на себе прочувствовал, какие усилия необходимо приложить для того, чтобы оказаться в поле зрения работников сферы здравоохранения. Так, в беседе с URA екатеринбургский журналист заявил, что даже для того, чтобы вызвать участкового врача, ему пришлось звонить в районную больницу четыре дня.
«В пятницу я понял, что со мной происходит что-то не то, стал звонить в свою больницу № 1 Октябрьского района. Там трубку не поднимают: „ваш звонок очень важен, вы в очереди седьмой“, а как доходит до первого, ждешь час и запись обнуляется. И так было в субботу, воскресенье и понедельник», — рассказал больной.
Телеведущий так и не дозвонился, поэтому, решив, что дальнейшие попытки - это испытание для нервной системы, воспользовался своими связями. Вскоре к нему пришел участковый врач. После того как он выявил у Шеремента низкую сатурацию и шум в легких, было принято решение о его госпитализации в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн.
«Я собирался привиться, но все тянул, откладывал, и бамс — приехали!», — признается телеведущий.
Сейчас он дышит кислородом и уверяет, что стал чувствовать себя гораздо лучше.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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