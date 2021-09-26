Заразившийся COVID-19 Шеремет четыре дня не мог дозвониться в больницу

Сегодня, 16:29

0

Image 16+
Заразившийся COVID-19 Шеремет четыре дня не мог дозвониться в больницу

Ведущий программы «Девять с половиной» Иннокентий Шеремет, заразившийся коронавирусом, на себе прочувствовал, какие усилия необходимо приложить для того, чтобы оказаться в поле зрения работников сферы здравоохранения. Так, в беседе с URA екатеринбургский журналист заявил, что даже для того, чтобы вызвать участкового врача, ему пришлось звонить в районную больницу четыре дня.

«В пятницу я понял, что со мной происходит что-то не то, стал звонить в свою больницу № 1 Октябрьского района. Там трубку не поднимают: „ваш звонок очень важен, вы в очереди седьмой“, а как доходит до первого, ждешь час и запись обнуляется. И так было в субботу, воскресенье и понедельник», — рассказал больной.

Телеведущий так и не дозвонился, поэтому, решив, что дальнейшие попытки - это испытание для нервной системы, воспользовался своими связями. Вскоре к нему пришел участковый врач. После того как он выявил у Шеремента низкую сатурацию и шум в легких, было принято решение о его госпитализации в Свердловский областной госпиталь для ветеранов войн.

«Я собирался привиться, но все тянул, откладывал, и бамс — приехали!», — признается телеведущий.

Сейчас он дышит кислородом и уверяет, что стал чувствовать себя гораздо лучше.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Леонид Агутин резко ответил подписчице на критику своих композиций

Сегодня, 17:09

Заразившийся COVID-19 Шеремет четыре дня не мог дозвониться в больницу

Сегодня, 16:29

Шуфутинский вспомнил о дружбе с молодой Пугачевой

Сегодня, 12:39

Сергей Соседов раскрыл детали смерти в окружении Крутого

Сегодня, 11:04

Певец Киркоров узнал у гадалки, сколько ему осталось жить

Вчера, 22:39

Анастасию Макееву предупредили о финансовой нечистоплотности Малькова

Вчера, 17:34

СМИ: Телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали в Коммунарку

Вчера, 09:14

У Марата Башарова нашлись приемные дети из Сирии

26-09-2021, 16:49

Филипп Киркоров заявил, что с чертовщиной завязал

26-09-2021, 15:59

Экс-продюсер Лободы Нателла Крапивина объяснила причину расторжения контракта с певицей

26-09-2021, 15:59

Дмитрий Дибров устроил скандал из-за похищенной страницы в соцсети

26-09-2021, 13:09

Екатерина Вилкова призналась, что завидует более успешным актрисам

26-09-2021, 12:14

«Закрыть на фиг»: Мария Шукшина выступила против «шоу извращенцев» Насти Ивлеевой

24-09-2021, 15:59

Суд назначил Марии Максаковой психиатрическую экспертизу

24-09-2021, 10:54

«Появилась опухоль»: 79-летняя Ангелина Вовк рассказала Кудрявцевой о тайном родственнике

23-09-2021, 22:04

Рядом с могилой Валентины Легкоступовой появилось захоронение Юрия Фирсова

23-09-2021, 14:44

У Игоря Крутого объявился внебрачный сын Яков

23-09-2021, 11:39

Анастасия Макеева снова оказалась под капельницей

23-09-2021, 10:24

Телеведущая Лариса Гузеева считает себя «ватницей»

22-09-2021, 16:04

Гузеева призналась, что после съемок «Давай поженимся» плачет в гримерке

22-09-2021, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Российский крейсер «Москва» заблокировал украинские военные корабли к западу от Крыма

Вчера, 15:39

0

Российский ракетный крейсер «Москва», являющийся флагманом Черноморского флота ВМФ РФ, пресек провокации ВМС Украины...

Подробнее
Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

Бомбардировщики ВКС РФ отработали удары по украинскому флоту и кораблям НАТО

26-09-2021, 10:24

0

Российская боевая авиация оперативно среагировала на провокационные действия ВСУ в ходе военных учений в Черном море....

Подробнее
Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

Начнут выплачивать с 27 сентября. Сбербанк обрадовал россиян долгожданными выплатами

26-09-2021, 13:44

0

Новые денежные начисления от Сбербанка будут предоставлены россиянам уже с 27 сентября — указывается, что получить...

Подробнее
Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

Sandboxx: новый российский бомбардировщик может стать самой большой угрозой для США

25-09-2021, 21:54

0

Российский стелс-бомбардировщик ПАК ДА может стать самой серьезной (после ядерного вооружения) угрозой для США. Об этом...

Подробнее
В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

В Европе вслед за газом резко дорожает электроэнергия

25-09-2021, 23:09

0

Поставки электрической энергии государствам Евросоюза из Российской Федерации существенно увеличились. Это произошло...

Подробнее
Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Экономист Ордов сообщил, что россияне должны приготовиться к повышению пенсионного возраста

Вчера, 13:44

0

Россиян ждут непростые времена: в стране снова намечается пенсионная реформа. Как стало известно, в ближайшее время...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК

Франция борется за природные ресурсы Мали: африканский эксперт объяснил критику Парижем соглашения Бамако с российской ЧВК

26-09-2021, 19:34

0

Руководство Франции выразило недовольство по поводу сотрудничества Мали с российской «ЧВК Вагнера». Африканский...

Подробнее
ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

ПФР: в России миллионы пенсионеров получат пенсию за октябрь досрочно по новым графикам

Сегодня, 09:59

0

С октября начнут действовать некоторые изменения в начислении пенсий по старости. В Пенсионном фонде России объяснили,...

Подробнее
В России с 1 октября стартует повышение зарплаты для бюджетников

В России с 1 октября стартует повышение зарплаты для бюджетников

26-09-2021, 08:04

0

1 октября в России будут проиндексированы пенсии отдельным категориям бюджетников. Издание « Московский комсомолец »...

Подробнее
Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

Даже после выборов в Госдуму всем пенсионерам РФ могут повторить выплату по 10 тысяч рублей

26-09-2021, 23:24

0

На портале Change.org не так давно появилась петиция, в которой российские пенсионеры просят президента Владимира...

Подробнее