Дмитрий Дибров устроил скандал из-за похищенной страницы в соцсети

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Известный телеведущий Дмитрий Дибров выплеснул свой гнев на некого злоумышленника из Турции, который украл его страницу в соцсети и сейчас вымогает 1000 долларов. Но Дибров и не собирается откупиться от мошенника, напротив, он попросту послал его подальше. 61-летний телеведущий разразился проклятиями в адрес тех, кто причастен к этой истории, и надеется, что этими мерзавцами займется полиция.
Как выяснилось, взлом страницы Диброва в Instagram произошел по вине его самого. Телеведущий активировал ссылку, которую прислали по электронной почте неизвестные лица. После того, как владелец аккаунта отказался выплачивать мошенникам деньги, они стали собирать средства «на лечение» якобы заболевшей Полины, жены Диброва.
«Будь ты проклят, и будь прокляты твои родители, которые неудачники в жизни, воспитали такую шавку, как ты!» — заявил Дибров в программе «Ты не поверишь!».
Он также попросил, чтобы государственные органы пресекли преступную деятельность интернет-мошенников.
Дмитрий - не единственный публичный человек, который пострадал от хакерской атаки. К примеру, певица Лариса Долина вот уже три недели не может вернуть себе доступ к своей странице, который оказался в распоряжении хакеров, пишет ntv.ru .
Если Диброву удастся восстановить доступ к своему аккаунту, то будет вести его более активно. Раньше этим занималась его супруга Полина, однако теперь он намерен делать публикации по несколько раз в день.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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