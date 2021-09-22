«Появилась опухоль»: 79-летняя Ангелина Вовк рассказала Кудрявцевой о тайном родственнике

Вчера, 22:04

0

Image 16+
«Появилась опухоль»: 79-летняя Ангелина Вовк рассказала Кудрявцевой о тайном родственнике

Легендарная ведущая программы «Спокойной ночи, малыши», 79-летняя Ангелина Вовк, пришла в гости в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и рассказала много интересного, пишет издание 7Дней.ру. Все уже знают, что цель данного проекта — выявлять личные секреты гостей, которые приходят на передачу. В этот раз именитая телевизионная ведущая вынуждена была раскрыть молодой коллеге определенные тайны своей работа и личной жизни. 

Ангелина Вовк разоткровенничалась перед камерами и со всей откровенностью поделилась, в силу каких причин она так и не стала матерью, несмотря на то, что на протяжении многих лет была бессменной ведущей детской передачи. Еще она рассказала, отчего ограждает от внимания широкой общественности своего близкого родственника. Оказывается, тяжело болен близкий человек советского диктора. 

«Там у него какая-то опухоль появилась на позвоночнике», — сообщила Ангелина Михайловна. 

Народная артистка, в силу своего преклонного возраста, также часто испытывает определенные проблемы со здоровьем. Она приобрела крайне неприятный опыт от лечения и обращения к медицинским специалистам, поэтому сейчас Вовк не доверяет врачам. 

«У меня вот такой синяк был! Я никуда не могла выйти, потому что шея была синяя», — поделилась телеведущая с Кудрявцевой. 

Напомним: Ангелина Вовк дважды была замужем. Первый ее брак с коллегой и однокурсником по ГИТИСу Геннадием Чертовым продлился шестнадцать лет. Вторым же мужем народной артистки стал Индржих Гец, работавший художником на чешской киностудии. Хоть знаменитости и связали себя супружескими узами, однако вместе они никогда не жили. Вовк так и не решилась переехать в Чехословакию, поэтому паре приходилось поддерживать отношения на расстоянии, и в 1995 году они развелись. А в 2019 году появились слухи, что телеведущая закрутила роман с молодым коллегой Михаилом Куницыным и якобы собралась за него замуж. Однако Вовк эти домыслы опровергает, уверяя, что они просто дружат и работают вместе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

«Появилась опухоль»: 79-летняя Ангелина Вовк рассказала Кудрявцевой о тайном родственнике

Вчера, 22:04

Рядом с могилой Валентины Легкоступовой появилось захоронение Юрия Фирсова

Вчера, 14:44

У Игоря Крутого объявился внебрачный сын Яков

Вчера, 11:39

Анастасия Макеева снова оказалась под капельницей

Вчера, 10:24

Телеведущая Лариса Гузеева считает себя «ватницей»

22-09-2021, 16:04

Гузеева призналась, что после съемок «Давай поженимся» плачет в гримерке

22-09-2021, 13:04

Певица Лолита впервые назвала, какую пенсию получает Алла Пугачева

22-09-2021, 09:14

Актриса Агата Муцениеце назвала всех мужчин-актеров «бабами»

21-09-2021, 09:29

Адвокат Алешкин рассказал о выгодах Наташи Королевой от внебрачной дочери в США

20-09-2021, 20:19

Ксения Собчак выгуляла полупрозрачное платье стоимостью 160 тысяч рублей

20-09-2021, 15:14

Певица Слава: Собчак и Тимати - самые антисексуальные персонажи страны

20-09-2021, 14:29

Измученный недугом Андрей Данилко переживает смерть матери

20-09-2021, 11:14

Телеведущая Ида Галич развелась с мужем и сидит на таблетках

20-09-2021, 09:34

Высоцкий: «Надеюсь, Ефремов выйдет из колонии хотя бы живым, не то что здоровым»

18-09-2021, 19:49

Сын актера Дмитрия Марьянова подал в суд на вдову из-за части наследства

17-09-2021, 21:04

Дети Пугачевой и Галкина выходят на улицу в сопровождении нянь и охранников

17-09-2021, 16:49

Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ее преследуют

17-09-2021, 10:24

Лепс обошел Моргенштерна в гонорарах за корпоративы

16-09-2021, 17:24

Отказавшаяся вакцинироваться от коронавируса COVID-19 Ветлицкая отменила концерты в России

16-09-2021, 15:29

Певица Семенович показала, как прошла процедура по замораживанию яйцеклеток

15-09-2021, 18:24

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

NI: «Иран покажет русским, как за $25 тысяч потопить авианосец США»

NI: «Иран покажет русским, как за $25 тысяч потопить авианосец США»

21-09-2021, 12:49

0

Иран может потопить американский авианосец потратив на это лишь 25 тыс. долларов. National Interest вспоминает события,...

Подробнее
Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз

Кургинян: Pfizer признала, что у вакцинированных риск заражения коронавирусом COVID-19 выше в 13 раз

21-09-2021, 17:39

0

Российский лидер движения «Суть времени» и политолог Сергей Кургинян в ходе собственного авторского проекта «Смысл...

Подробнее
Неизвестная страна купила одну из самых надежных российских РЛС, способную бороться даже с F-35

Неизвестная страна купила одну из самых надежных российских РЛС, способную бороться даже с F-35

21-09-2021, 13:14

0

Еще одна страна приобрела у России РЛС «Каста-2Е2». Информации о том, какая именно это страна официальные источники не...

Подробнее
ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

ПФР обьявил о новой выплате некоторым пенсионерам в 1900 рублей ежемесячно

22-09-2021, 10:24

0

О новой денежной выплате для пенсионеров рассказали в Пенсионном фонде России. Ежемесячно около 1,9 тыс. рублей смогут...

Подробнее
Заграничные вспышки «детского» вируса RSV напугали россиян

Заграничные вспышки «детского» вируса RSV напугали россиян

21-09-2021, 09:59

0

Точечные вспышки инфекционного штамма RSV были зафиксированы в США, Канаде, Франции, Японии и Великобритании....

Подробнее
В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве своих родителей

В Москве 16-летний подросток подозревается в убийстве своих родителей

22-09-2021, 09:34

0

В Москве правоохранители задержали 16-летнего подростка, которого подозревают в убийстве отца и матери. Об этом...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Время пришло. По 10 тысяч рублей планируют выдать теперь всем россиянам

Время пришло. По 10 тысяч рублей планируют выдать теперь всем россиянам

21-09-2021, 09:09

0

Гарантированную выплату в размере 10 тыс. рублей для всех россиян предлагают ввести в Госдуме и Совфеде. PRIMPRESS...

Подробнее
В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

В Петербурге построят метро за 150 млрд рублей

21-09-2021, 17:54

0

Петербургские власти планируют выделять по 50 млрд рублей в год на строительство метро. То есть в ближайшие три года...

Подробнее
Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

Украинцы будут жить как в английском романе «1984»

21-09-2021, 12:14

0

Кабинет Министров Украины одобрил стратегию информационной безопасности, которая вполне может быть воплощена в жизнь....

Подробнее
Турцию могут снова закрыть для россиян из-за ее позиции по выборам в Крыму

Турцию могут снова закрыть для россиян из-за ее позиции по выборам в Крыму

21-09-2021, 19:34

0

Россия может закрыть для своих граждан курорты Турции из-за политической позиции Анкары по Крыму. Как заявили в МИД...

Подробнее