«Появилась опухоль»: 79-летняя Ангелина Вовк рассказала Кудрявцевой о тайном родственнике

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Легендарная ведущая программы «Спокойной ночи, малыши», 79-летняя Ангелина Вовк, пришла в гости в ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» и рассказала много интересного, пишет издание 7Дней.ру. Все уже знают, что цель данного проекта — выявлять личные секреты гостей, которые приходят на передачу. В этот раз именитая телевизионная ведущая вынуждена была раскрыть молодой коллеге определенные тайны своей работа и личной жизни.
Ангелина Вовк разоткровенничалась перед камерами и со всей откровенностью поделилась, в силу каких причин она так и не стала матерью, несмотря на то, что на протяжении многих лет была бессменной ведущей детской передачи. Еще она рассказала, отчего ограждает от внимания широкой общественности своего близкого родственника. Оказывается, тяжело болен близкий человек советского диктора.
«Там у него какая-то опухоль появилась на позвоночнике», — сообщила Ангелина Михайловна.
Народная артистка, в силу своего преклонного возраста, также часто испытывает определенные проблемы со здоровьем. Она приобрела крайне неприятный опыт от лечения и обращения к медицинским специалистам, поэтому сейчас Вовк не доверяет врачам.
«У меня вот такой синяк был! Я никуда не могла выйти, потому что шея была синяя», — поделилась телеведущая с Кудрявцевой.
Напомним: Ангелина Вовк дважды была замужем. Первый ее брак с коллегой и однокурсником по ГИТИСу Геннадием Чертовым продлился шестнадцать лет. Вторым же мужем народной артистки стал Индржих Гец, работавший художником на чешской киностудии. Хоть знаменитости и связали себя супружескими узами, однако вместе они никогда не жили. Вовк так и не решилась переехать в Чехословакию, поэтому паре приходилось поддерживать отношения на расстоянии, и в 1995 году они развелись. А в 2019 году появились слухи, что телеведущая закрутила роман с молодым коллегой Михаилом Куницыным и якобы собралась за него замуж. Однако Вовк эти домыслы опровергает, уверяя, что они просто дружат и работают вместе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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