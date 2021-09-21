Телеведущая Лариса Гузеева считает себя «ватницей»

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Звезда фильма «Жестокий романс» и ведущая программы «Давай поженимся» Лариса Гузеева в своем интервью Екатерине Гордеевой призналась, что считает себя «ватницей», поскольку поддерживает присоединение Крыма к России и очень любит Москву в том виде, в котором она есть сейчас. Особенно приятно прогуливаться по ярмарочной предновогодней столице с друзьями-иностранцами.
«Я вообще не либерал, я — Крымнаш, мой, я очень люблю Москву, мне нравится, что происходит, я ватница абсолютная», — разоткровенничалась актриса.
Признала себя «ватницей» Гузеева после того, как ведущая поинтересовалась у нее, какая бабушка из нее выйдет. Телезнаменитость заявила, что точно не либеральная, поскольку разрешать детям все, по ее мнению, опасно.
При этом артистка не скрывает, что очень хочет сменить статус. Ей уже охота почувствовать себя не только женой и матерью, но и бабушкой, которая нянчит внуков. Лариса Гузеева с нетерпением ждет, когда дети ее осчастливят.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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