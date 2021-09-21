Гузеева призналась, что после съемок «Давай поженимся» плачет в гримерке

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой» рассказала, что с ней происходит после съемок популярного шоу «Давай поженимся» и как реагирует на нестандартные ситуации во время записи программы. Актриса призналась, что порой после съемок шоу она плачет в гримерке.

«Я же живой человек. Нет людей плохих или хороших, просто в данной ситуации, может быть, я кого-то спровоцировала. А может, он такой родился. А может, его таким сделали», — говорит ведущая.

Она также сообщила, что сейчас записано 14 сезонов шоу и это удалось сделать в том числе благодаря ее «адовому терпению». Гузеева также упоминает, что некоторые люди приезжают на передачу не для того, чтобы найти спутника жизни, а чтобы поспорить с телеведущей. Она предположила, что многие люди приходят на шоу из-за внутренних проблем. Им хочется вылить душу не на страницах в Instagram, а в программе. Возможно, они хотят доказать друзьям, что уделают Гузееву.

62-летняя телеведущая назвала себя «ватницей», она поддерживает воссоединение Крыма с Россией и очень любит Москву. Гузеева также призналась, что хочет стать бабушкой, но либеральной по отношении к внукам она не будет, так как все разрешать детям — это губительно. Актриса также рассказала о домогательствах со стороны режиссеров.

Как оказалось, в ее жизни такие случаи были, но называть имена она не стала. Если женщина работает бухгалтером, а к ней пристает старший бухгалтер, то она может сказать мужу или уволиться, а потом найти другую работу, отметила телеведущая. Взаимосвязь артистки и режиссера в то время была очень сильной, и актриса могла остаться без работы, пояснила Гузеева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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