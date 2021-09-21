Певица Лолита впервые назвала, какую пенсию получает Алла Пугачева

Популярная российская исполнительница, телеведущая и шоумен Лолита Милявская в недавнем шоу «Антонимы» с Антоном Красовским первый раз рассказала телезрителям всей Российской Федерации, каков на самом деле размер пенсионного обеспечения Примадонны отечественной эстрады и своей хорошей подруги Аллы Пугачевой.

Певица сообщила, что они с Пугачёвой уже давно являются близкими подругами. Лолита, как никто другой из близкого окружения Аллы Борисовны, совершенно точно знает, какую сумму пенсии ежемесячно получает Примадонна, сообщает Teleprogramma.ru. Одновременно известная артистка объявила: она всегда была против любых званий, а также она является бескомпромиссной противницей всяческих наград и поощрений.

«Я категорически против всех званий, поскольку они никому не нужны. Лично мне зачем это надо? Любые звания — это только дополнительная прибавка к сумме пенсии. Свою пенсию, я, как и положено — оформила. Теперь каждый месяц получаю 23 тысячи рублей. У Аллы Борисовны была сумма пенсии 46 тысяч рублей, так ведь она — народная артистка СССР», — говорит Милявская.

Певица подтвердила, что недавно она, как и все пенсионеры, автоматом получила прибавку к пенсии в 10 тысяч рублей.

«Я в званиях не вижу никаких льгот и ценностей. Возьми мои еврейские корни. Во всем должен был смысл. Сейчас я отказываюсь от ненужных мне концертов. Звания дают, если кто-то за тебя похлопочет. Я не стала писать на себя характеристику. Я не люблю быть обязанной. Эти все звания — они потом обязывают, а я не люблю спать на тесных кроватях», — пояснила свою позицию артистка.

Ранее Союз налогоплательщиков Германии подсчитал, какой будет пенсия Ангелы Меркель после ухода с поста канцлера. Глава бундестага будет получать порядка €15 тысяч или 1,3 млн рублей в месяц.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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