Актриса Агата Муцениеце назвала всех мужчин-актеров «бабами»

Экс-возлюбленная Павла Прилучного Агата Муцениеце критически высказалась в адрес всех актеров мужского пола. По мнению 32-летней актрисы, отечественный шоу-бизнес переполнен мужчинами, которые уделяют внимание своему внешнему виду гораздо больше, чем интеллекту или духовности, поэтому они не соответствуют понятию «настоящего мужчины». Об этом пишет «StarHit.ru».

В своем авторском YouTube-блоге «Прилучные будни» Агата Муцениеце часто делится с поклонниками личным мировоззрением, планами на будущее и раскрывает принципы духовных практик и саморазвития. Девушка заявила, что в настоящее время сложно найти настоящего мужчину, который бы отвечал стандартам духовности, этичности и интеллектуальности, особенно в актерской среде.

«Мы обсудили, что все актеры — бабы. Так себе новость, но реально, мне кажется, с ними можно подраться за косметичку. То, что вы видите на экранах вообще не соответствует жизни. К сожалению, сейчас образ достойного мужчины можно увидеть только на экранах. В жизни все по-другому», - сообщила актриса.

Агата Муцениеце добавила, что лично ее ожидание увидеть в экс-возлюбленном Павле Прилучном настоящего мужчину рассыпалось в прах — однако сейчас она уже отошла от потрясения.

«Исчезло ощущение злости, обиды и желания доказать кому-то и что-то. Все это рассеивается, и ты начинаешь видеть горизонт и цель своей жизни, свои желания. Это так круто», - поделилась актриса.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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