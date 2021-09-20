Адвокат Алешкин рассказал о выгодах Наташи Королевой от внебрачной дочери в США

Недавно Наташа Королева шокировала общественность информацией о внебрачной дочери, которая живет в США. Девочку она скрывала даже от близких в течение двух лет. Как оказалось, Наталья поделилась своей яйцеклеткой с другом-миллиардером, IT-специалистом Леонидом Радвинским. За свой «подарок» Королева получила 50 биткоинов, что в пересчете на рубли составляет 175 миллионов.

По словам певицы, проживающий в США приятель-киевлянин состоит в «нестандартных отношениях». В таких семьях естественным путем дети не появляются. Мужчина всегда мечтал стать отцом. Получив щедрый подарок от Наташи, Радвинский обратился к суррогатной матери.

По мнению адвоката Алешкина, американский паспорт вполне мог быть одной из целей Королевой: «С точки зрения закона, суррогатное материнство в США не запрещено. Так что ничего криминального в действиях Наташи Королевой нет. Зато есть важный бонус: любой ребенок, рожденный в Штатах, автоматически получает американское гражданство. И артистка как биологическая мать тоже может легко его получить».

В Штатах еще с начала нулевых обосновалась мама Королевой - Людмила Порывай. Сын Королевой и Глушко также несколько лет проживал в США. Так что после рождения дочери, не имеющая ни собственности, ни гражданства в США артистка сможет запросто стать местным жителем, а не просто приезжать к маме в гости.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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