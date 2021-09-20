Ксения Собчак выгуляла полупрозрачное платье стоимостью 160 тысяч рублей

В этом экстравагантном наряде российская телевизионная ведущая появилась на закрытой вечеринке. Мероприятие проводилось по случаю открытия винодельни Chateau de Talu. Презентация винного производства осуществлялась на внутренней территории настоящего графского замка, пишет издание WMJ.ru.

Усадьба вокруг старинного сооружения сплошь окружена живописными виноградниками. В окрестности кавказского города Геленджика теледива российского бомонда Ксения Собчак прилетела вместе со своим мужем Константином Богомоловым. Для торжественного вечера в южном райском уголке Краснодарского края эффектная блондинка подобрала восхитительное платье винного оттенка, которое, по оценке специалистов, стоит не менее 160 тысяч рублей, от бренда Rasario. Фигура Собчак очень выгодно смотрелась в платье с разрезом на ноге и открытыми плечами. Ксения дополнила свой образ элегантными черными туфлями и не забыла про драгоценные украшения. В таком наряде Собчак чувствовала себя роскошно и отлично повеселилась. Волосы телеведущая собрала в пучок и сделала легкий макияж.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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