Певица Слава: Собчак и Тимати - самые антисексуальные персонажи страны

Певица Слава (Анастасия Сланевская) в эфире YouTube-шоу «Текила BOOM» обрушилась с критикой в адрес рэпера Тимати и телеведущей Ксении Собчак.

Поп-дива назвала их «самыми антисексуальными персонажами страны». Она не знала, что Собчак и Тимати запечатлены видео, на котором они якобы занимаются сексом. Их поклонники отрицали подлинность этих кадров. А Слава призналась, что посмотрела бы запись с их участием. Она рассмеялась, когда узнала, что музыкант и светская львица состояли в интимных отношениях.

«У Собчак и Тимати было такое видео? Они же два самых антисексуальных персонажа нашей страны», — посмеялась артистка.

Певица дружна с некоторыми звездами шоу-бизнеса и уверена в том, что многие знаменитости ведут себя притворно. Слава не отрицает, что порядочных людей среди звезд тоже достаточно, но у нее интуиция на плохих людей, которых она избегает.

Певицу Славу многие знают как скандальную девушку, которая весело проводит время и зачастую на вечеринках достаточно много выпивает, а порой ведет себя слишком фривольно. Слава даже не скрывает, что в сексе она ведет себя раскрепощенно и не боится экспериментировать, пишет starhit.ru .

«И с мальчиками было, и с девочками», - как-то заявила певица.

Поп-дива без стеснения рассказывала, что у нее были отношения с несколькими парнями одновременно, но если она любила человека, то хранила ему верность.

Слава считает себя щедрой, так как делает дорогие подарки близким людям.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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