Измученный недугом Андрей Данилко переживает смерть матери

20-09-2021, 11:14

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Измученный недугом Андрей Данилко переживает смерть матери
Украинский артист Андрей Данилко

Украинский артист Андрей Данилко, которого многие знают по образу Верки Седючки, последние несколько лет не выходит на сцену. Артист работал на износ, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.

Недавно Андрей Данилко впервые за долгое время появился на публике. Артист рассказал, что у него умерла мама, которой было 82 года. Андрей очень тяжело  переживает боль невосполнимой утраты. Любящий сын похоронил маму в родном селе по всем традициям.

Андрей до сих пор не может прийти в себя после ухода самого близкого человека.

Некоторое время назад появились слухи о том, что у Данилко диагностировали онкозаболевание, но продюсер музыканта Юрий Никитин опроверг сплетни. Он рассказал, что из-за слишком жесткого графика, огромного количества концертов и отсутствия отдыха артист начал путать день с ночью, из-за чего у него произошел гормональный сбой. Андрей был дезориентирован, не мог спать, его донимали сердечные приступы. 

Давая по несколько десятков концертов в месяц, Андрей в какой-то момент выдохся, силы стали его покидать. Однажды измученный плотным гастрольным графиком артист даже свалился со сцены.

Несколько месяцев Данилко находился между болезнью и жизнью, но все-таки ему удалось выкарабкаться, и он пошел на поправку.

Проблемы со здоровьем отразились на внешнем облике 47-летнего Данилко: он набрал вес и лишился густой шевелюры, из-за чего начал надевать кепку. Сейчас артист, который в нулевых был на пике популярности и собирал стадионы, пытается восстановить здоровье и занимается лечением.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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