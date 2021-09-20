Измученный недугом Андрей Данилко переживает смерть матери

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Украинский артист Андрей Данилко, которого многие знают по образу Верки Седючки, последние несколько лет не выходит на сцену. Артист работал на износ, что привело к серьезным проблемам со здоровьем.
Недавно Андрей Данилко впервые за долгое время появился на публике. Артист рассказал, что у него умерла мама, которой было 82 года. Андрей очень тяжело переживает боль невосполнимой утраты. Любящий сын похоронил маму в родном селе по всем традициям.
Андрей до сих пор не может прийти в себя после ухода самого близкого человека.
Некоторое время назад появились слухи о том, что у Данилко диагностировали онкозаболевание, но продюсер музыканта Юрий Никитин опроверг сплетни. Он рассказал, что из-за слишком жесткого графика, огромного количества концертов и отсутствия отдыха артист начал путать день с ночью, из-за чего у него произошел гормональный сбой. Андрей был дезориентирован, не мог спать, его донимали сердечные приступы.
Давая по несколько десятков концертов в месяц, Андрей в какой-то момент выдохся, силы стали его покидать. Однажды измученный плотным гастрольным графиком артист даже свалился со сцены.
Несколько месяцев Данилко находился между болезнью и жизнью, но все-таки ему удалось выкарабкаться, и он пошел на поправку.
Проблемы со здоровьем отразились на внешнем облике 47-летнего Данилко: он набрал вес и лишился густой шевелюры, из-за чего начал надевать кепку. Сейчас артист, который в нулевых был на пике популярности и собирал стадионы, пытается восстановить здоровье и занимается лечением.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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