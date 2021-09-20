Телеведущая Ида Галич развелась с мужем и сидит на таблетках

Не так давно телеведущая Ида Галич развелась с Аланом Басиевым, с которым прожила в браке три года. Развод для Иды был достаточно болезненным и дался ей довольно тяжело.

Бывшие супруги не раскрывали причин расставания. Но по некоторым данным, развод инициировал Алан Басиев, а причиной оказалось недопонимание.

По признанию телеведущей, из-за развода с мужем у нее появились проблемы со сном и нервами. Сейчас для успокоения Ида глотает таблетки и занимается йогой. Помимо этого, она нуждается в помощи психотерапевта.

«Мне кажется, это стало еще одной причиной моего не лучшего состояния сейчас. Ситуация со сном усугубилась, а нервы совсем стали плохи. Теперь вот разбираюсь: пью таблетки, ввожу йогу, думаю о курсе психотерапии», — рассказала телеведущая.

Она также откровенно призналась, что после развода из-за психологического кризиса ее потянуло на увеличение груди. Но Ида рада тому, что такого желания она больше не испытывает, так как это были шальные мысли и сейчас она довольна размером своей груди. После разрыва отношений с Басиевым Ида стала еще больше работать. Недавно она запустила собственный бизнес по продаже суши, пишет starhit.ru . Также она ведет несколько успешных шоу на YouTube, набирающих миллионы просмотров. Теперь всю свою любовь Галич отдает малолетнему сыну, ради которого она сохранила хорошие отношения с Аланом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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