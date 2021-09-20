Телеведущая Ида Галич развелась с мужем и сидит на таблетках

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Не так давно телеведущая Ида Галич развелась с Аланом Басиевым, с которым прожила в браке три года. Развод для Иды был достаточно болезненным и дался ей довольно тяжело.
Бывшие супруги не раскрывали причин расставания. Но по некоторым данным, развод инициировал Алан Басиев, а причиной оказалось недопонимание.
По признанию телеведущей, из-за развода с мужем у нее появились проблемы со сном и нервами. Сейчас для успокоения Ида глотает таблетки и занимается йогой. Помимо этого, она нуждается в помощи психотерапевта.
«Мне кажется, это стало еще одной причиной моего не лучшего состояния сейчас. Ситуация со сном усугубилась, а нервы совсем стали плохи. Теперь вот разбираюсь: пью таблетки, ввожу йогу, думаю о курсе психотерапии», — рассказала телеведущая.
Она также откровенно призналась, что после развода из-за психологического кризиса ее потянуло на увеличение груди. Но Ида рада тому, что такого желания она больше не испытывает, так как это были шальные мысли и сейчас она довольна размером своей груди. После разрыва отношений с Басиевым Ида стала еще больше работать. Недавно она запустила собственный бизнес по продаже суши, пишет starhit.ru. Также она ведет несколько успешных шоу на YouTube, набирающих миллионы просмотров. Теперь всю свою любовь Галич отдает малолетнему сыну, ради которого она сохранила хорошие отношения с Аланом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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