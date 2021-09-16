Высоцкий: «Надеюсь, Ефремов выйдет из колонии хотя бы живым, не то что здоровым»

Высоцкий активно принимает участие в судьбе своего товарища — он собирал подписи многих звезд театра и кино в поддержку актера. Журналист «СтарХита» взял интервью о том, как Никита Высоцкий встречается с Ефремовым в колонии и что будет дальше с Михаилом.

Никита с того дня, когда случилась трагедия, помогает другу. Вместе с близкими актера режиссер был категорически против участия в деле адвоката Эльмана Пашаева. Но им не удалось переломить ситуацию. Они уверены: приговор в 7,5 лет весьма суров, готовы взять актера на поруки. Суд проигнорировал их обращение как не заверенное по закону.

СТАРХИТ: «Как Вы восприняли решение суда?»

«Мы очень расстроились. В суд обращались чистосердечно. Я координировал всех подписавшихся участников. Держали телефонную связь, встречались лично — или со мной, или с моими помощниками. Добровинский возразил — суд согласился с его возражением — в результате наше обращение не приобщили. Оказывается, мы должны везде водить своего нотариуса. А такого закона не существует! Документы подобного рода не требуют заверения, они принимаются по усмотрению суда. А суд потребовал нотариуса. Все мы считаем — столкнулись с бюрократией и несправедливостью. Проявлено пренебрежение к уважаемым людям, известным актерам, мол, «сами разберемся».

СТАРХИТ: «Вы все время общаетесь с Михаилом Олеговичем — и по телефону, и даже навещали его несколько раз. Сильно он изменился в колонии?»

«Да, изменился: пришло понимание тяжести сделанного, осознание ошибок, допущенных в предыдущих судах, в том числе и относительно своего поведения. Администрация учреждения отзывается о нем положительно. Ефремов отбыл немалый срок наказания — почти 1,5 года. Многие считали, что Михаил в местах заключения будет, как сыр в масле кататься — сидеть себе в библиотеке или поваром на кухне. Миша тяжело трудится, как и все простые заключенные. У него есть серьезные хронические заболевания. Мы просили это учитывать, не говорим, что он не виноват. Наше обращение было направлено на то, чтобы суд учел ряд других обстоятельств, не только тех, которые будут обсуждать адвокаты. Никто не просил его освобождения, просили именно смягчить наказание».

СТАРХИТ: «Как считаете, сможет ли он вернуться к работе в кино после освобождения? Говорили ли с ним на эту тему?»

«Надеюсь, что он сможет живым, я уж не говорю, что здоровым, выйти из колонии. Знаю, многие люди, с которыми он работал ранее, ждут его не только как друга и родного человека, но и как артиста, с которым связаны творческие планы. — это касается как театра, так и кино. Верю, что он сможет работать. Я вообще не знаю, как Михаил без своей работы обходится уже полтора года. Работать он умеет, работает с детства — с 5-6 лет. Квалификацию он не потеряет, конечно. Другой момент, что уходит время, уходит здоровье — это факт».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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