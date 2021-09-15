Сын актера Дмитрия Марьянова подал в суд на вдову из-за части наследства

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Прошло уже четыре года как ушел из жизни известный российский актер Дмитрий Марьянов. Однако споры близких ему людей о наследстве актера по сей день не прекратились.
Не так давно стало известно о том, что сын артиста Даниил подал исковое заявление в суд на Ксению Бик из-за мотоцикла отца. Соответствующие данные внесены в картотеку суда Савеловского района российской столицы.
Речь идет о желании Даниила Марьянова отсудить у вдовы актера мотоцикл марки Suzuki. Адвокат истца подтвердила данные, заявив, что Бик так и не передала сыну покойного артиста указанный транспорт.
По словам юриста, Ксения Бик в течение трех лет не отрицала факта, что мотоцикл Дмитрия Марьянова находится у нее на хранении. Во время передачи наследства она вручила Даниилу вместе с ключами от квартиры еще и документы на мотоцикл. Вот только сам мотоцикл в тот момент якобы находился на ремонте. Вдова актера не сообщила адреса и название мастерской. В результате Даниил так и не смог забрать мотоцикл. Из-за невозможности мирного урегулирования этого конфликта наследник артиста вынужден был обратиться в суд. Дело должны рассмотреть 30 сентября.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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