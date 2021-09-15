Дети Пугачевой и Галкина выходят на улицу в сопровождении нянь и охранников

Сегодня, 16:49

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Дети Пугачевой и Галкина выходят на улицу в сопровождении нянь и охранников

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, которая в настоящий период времени уже не выступает на широкой российской сцене, сейчас всецело погружена в дела и заботы собственной семьи. Певица, а также ее молодой муж Максим Галкин живут в роскошном фешенебельном замке в деревне под названием Грязь, воспитывая двух своих очаровательных наследников Лизу и Гарри. В их семейном микроблоге постоянно обновляются видео, на которых фигурируют брат и сестра. 

В роликах дети регулярно играют, читают стихи, помогают своим родителям в их трудах праведных по дому и по хозяйству в усадьбе. Алла Пугачева и Максим Галкин чрезвычайно серьезно заботятся о безопасности своих малолетних отпрысков. Двойняшки выходят из замка на улицу исключительно в сопровождении нянь и сотрудников охраны. О раскладе в звездной семье рассказала их соседка в интервью изданию «АиФ». 

Алла Пугачева и Максим Галкин абсолютно не принимают никакого участия в жизни села, на территории которого расположен их замок. Усадьба артистов отгорожена от местных жителей высоким забором. Правда, Лизу и Гарри можно увидеть на общественной детской площадке. Наследников артистов всегда сопровождают несколько охранников и няни. 

«Проще всего видеть их детей на детской площадке возле замка. Она общая для всех. Вот ее построили как раз при их помощи, потому что там иногда гуляют дети Лиза и Гарри. Конечно, не одни, а с кучей нянь и охранников», — откровенничает соседка с журналистами. 

Соседка также подчеркнула, что примадонна с мужем не стремится облагораживать поселок. Во всяком случае, когда местные жители собственными силами делали дорогу, звезды не предлагали свою помощь, в том числе финансовую.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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