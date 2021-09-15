Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ее преследуют

Сегодня, 10:24

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Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ее преследуют
Актриса Анастасия Макеева

Актриса Анастасия Макеева сообщила, что очень боится общаться со своим тайным поклонником. Мужчина преследует артистку несколько лет. В своих посланиях воздыхатель пишет, что страстно хочет жениться на Насте. Его абсолютно не интересует, что звезда не так давно вышла замуж, живет с мужем. Из-за этого в жизни Макеевой наступила самая настоящая черная полоса, пишет издание «Пятый канал». 

Недавно у нее случился острый приступ панкреатита. Боли были такой силы, что ее пришлось госпитализировать. Сразу после выздоровления вдруг активизировался поклонник. 

«Два года назад в театр пришел мужчина, который собирался выйти со мной на сцену. Он всерьез пытался сделать мне предложение. На это не было никаких причин, ведь его не знаю и знать не хочу. Пришлось вызывать полицейских, стражи правопорядка тогда отвезли его в клинику для душевнобольных. Но теперь этот же человек снова вернулся. Что мне делать? Он все время пишет для меня разную чушь. Это происходит ежедневно, фантазии этого человека очень богатые, им нет предела», — объясняет Анастасия Макеева. 

Актриса показала часть этих писем журналистам. В своих посланиях преследователь Насти просит артистку, чтобы прислала ему деньги, на которые он будет приобретать авиабилет. Прилетев в Москву, воздыхатель планирует сразу же жениться на Макеевой. Также он угрожает артистке тем, что в случае отказа зарегистрирует брак с другой женщиной. 

«Если ты забеременеешь от Малькова, то я на тебе точно не женюсь. Мне чужие дети не нужны. Также предупреждаю, что с Катей Ивановой у меня с великой долей вероятности все получится. Ты потеряешь меня, предупреждаю. Иванова — переводчик и юрист-международник. И если мы с Катей поженимся, дороги обратно уже не будет», — сообщал Макеевой ее тайный обожатель. 

Представители звезды признались в комментариях, что неоднократно блокировали мужчину в социальных сетях, но он продолжает писать с других страниц. Сейчас Макеева больше всего переживает за свою безопасность. Рядом с актрисой всегда находится супруг Роман, который готов ее защитить. Что самое интересное, среди подписчиков звезды нашлись и скептики. По их мнению, история с фанатом — очередной пиар, необходимый Макеевой, чтобы привлечь к себе внимание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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Актриса Анастасия Макеева рассказала, что ее преследуют

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