Лепс обошел Моргенштерна в гонорарах за корпоративы

Звезды российского шансона Григорий Лепс и Стас Михайлов обошли рэпера Моргенштерна по размеру гонораров за выступления на корпоративах. Действительно в условиях пандемии поклонники не так активно покупают билеты на концерты, поэтому артистам приходится выступать на частных вечеринках.

Как сказал директор Моргенштерна, Василий, рэпер может выступить на мини-корпоративе за пять миллионов рублей, не учитывая билеты на самолет в эконом-классе для команды рэпера и в бизнес-классе для самого музыканта.

Менеджер другого рэпера - Джигана рассказал, что музыкант готов выступить на частном мероприятии за один миллион двести тысяч рублей. А рэпер Элджэй готов петь час за один миллион. Гонорары его коллеги Басты составляют от четырех до пяти миллионов.

Лепс и Михайлов в плане заработков оставили позади всех этих рэперов. Их доход за выступление колеблется от 6 до 7 млн. Такие артисты, как Niletto, Клава Кока, Стас Костюшкин, а также Слава, Наташа Королева зарабатывают по 1,5-2,5 млн рублей за концерт. Полина Гагарина, Дима Билан, Светлана Лобода и Сергей Лазарев могут выступить на частном мероприятии за сумму от 4 до 6 млн, пишет 360tv.ru .

Одним из самых высокооплачиваемых отечественных музыкантов является Сергей Шнуров, которому одно выступление приносит доход в размере 11,5 миллиона рублей. Кроме того, лидер группы «Ленинград» выступает лишь со своей аппаратурой, поэтому его технический райдер составляет 750 тысяч рублей.

От Шнурова отстали Филипп Киркоров, который поет до 6 миллионов рублей, и Ольга Бузова, чьи выступления на новогодних корпоративах стоят 2,5 миллиона.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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