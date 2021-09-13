Отказавшаяся вакцинироваться от коронавируса COVID-19 Ветлицкая отменила концерты в России

Сегодня, 15:29

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Отказавшаяся вакцинироваться от коронавируса COVID-19 Ветлицкая отменила концерты в России
Эстрадная певица, актриса и танцовщица Наталья Ветлицкая

Известная эстрадная певица, актриса и танцовщица Наталья Ветлицкая отменила все выступления в России — причиной этому стала открытая антипрививочная позиция артистки. Ветлицкая заявила, что не собирается вакцинироваться только для того, чтобы получить возможность гастролировать в России, поэтому она просто отказалась от всех запланированных концертов. Об этом пишет «Царьград».

57-летняя российская артистка Наталья Ветлицкая прокомментировала, что в связи с ужесточенными требованиями на пересечение российской границы, она не сможет прибыть на свою историческую родину из Испании, где проживает в настоящее время. Певица неоднократно заявляла, что не поддерживает компанию по вакцинации от коронавируса, и не собирает прививать как себя, так и свою 17-ти летнюю дочь Ульяну. 

«Я не собираюсь проходить вакцинацию и потом регулярно сдавать ПЦР-тесты для того, чтобы выступить в России. Это моя позиция, мое личное право и моя ответственность. Мой выбор заключается в том, что я никогда, ни на каких условиях, ни при каких обстоятельствах не буду делать это ни себе, ни своему ребенку», - сообщила звезда. 

При этом Наталья Ветлицкая пообещала, что все средства за купленные билеты, стоимость которых стартует от 1.5 тысяч до 15 тысяч рублей, будут полностью возвращены поклонникам. 

«Для меня сложившаяся ситуация с пандемией также неприятна, как и для многих. Я тоже несу убытки. Но повлиять на нее я никак не могу», - добавила артистка.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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