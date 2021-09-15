Певица Семенович показала, как прошла процедура по замораживанию яйцеклеток

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Артистка Анна Семенович по внешнему облику весьма эффектная дама. Однако все ее многочисленные поклонники сильно негодуют. Популярной личности уже исполнился 41 год, но звезда эстрады не спешит родить и воспитывать собственных наследников, пишет издание WMJ.ru.
Длительный период певица на все подобные вопросы совсем ничего не отвечала, но в настоящее время наконец-то решилась. Анна Семенович рассказала своим почитателям о том, что заморозила свои яйцеклетки. Артистка планирует в перспективе стать мамой и иметь собственных родных детей.
На эту тему известная российская певица написала пост в личном блоге: «Нынешнее развитие современной медицины, прогрессивный образ мышления, которого уже достигли продвинутые граждане, предоставляют современникам отличную возможность сделать этот выбор. Не так давно я прошла процедуру замораживания яйцеклеток, и сегодня это моя главная подстраховка и уверенность в будущем счастливом материнстве. В этом видео я делюсь своим личным опытом, который, надеюсь, будет для вас полезным. Поверьте, у вас все обязательно получится, вы имеете право на свое счастье, и оно обязательно вас найдет. Просто всему свое время», — написала Семенович в публикации.
Ранее Анна рассказала, что у нее сейчас есть избранник, но его имя она пока не называет. Подписчики поддержали знаменитость в ее выборе заморозить яйцеклетки и предположили, что в ближайшем будущем исполнительница рассекретит имя возлюбленного и родит от него одного или нескольких желанных наследников.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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