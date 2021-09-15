Певица Семенович показала, как прошла процедура по замораживанию яйцеклеток

Артистка Анна Семенович по внешнему облику весьма эффектная дама. Однако все ее многочисленные поклонники сильно негодуют. Популярной личности уже исполнился 41 год, но звезда эстрады не спешит родить и воспитывать собственных наследников, пишет издание WMJ.ru.

Длительный период певица на все подобные вопросы совсем ничего не отвечала, но в настоящее время наконец-то решилась. Анна Семенович рассказала своим почитателям о том, что заморозила свои яйцеклетки. Артистка планирует в перспективе стать мамой и иметь собственных родных детей.

На эту тему известная российская певица написала пост в личном блоге: «Нынешнее развитие современной медицины, прогрессивный образ мышления, которого уже достигли продвинутые граждане, предоставляют современникам отличную возможность сделать этот выбор. Не так давно я прошла процедуру замораживания яйцеклеток, и сегодня это моя главная подстраховка и уверенность в будущем счастливом материнстве. В этом видео я делюсь своим личным опытом, который, надеюсь, будет для вас полезным. Поверьте, у вас все обязательно получится, вы имеете право на свое счастье, и оно обязательно вас найдет. Просто всему свое время», — написала Семенович в публикации.

Ранее Анна рассказала, что у нее сейчас есть избранник, но его имя она пока не называет. Подписчики поддержали знаменитость в ее выборе заморозить яйцеклетки и предположили, что в ближайшем будущем исполнительница рассекретит имя возлюбленного и родит от него одного или нескольких желанных наследников.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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