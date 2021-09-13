«Это моя большая боль»: Артистка Богданова объяснила, почему так и не стала матерью

Ольга Богданова откровенно призналась, в силу каких обстоятельств она так и не нарожала детей, побывав в 3 браках. Теперь актриса согласна — когда была молодой и вся жизнь еще впереди, она всецело была тогда поглощена карьерой, заработками, поэтому ставила эти цели превыше собственных детей.

Народная артистка Российской Федерации стала героиней нового выпуска шоу «Судьба человека», пишет «Телепрограмма». По ходу проекта известная женщина рассказала, что следовало родить ребенка для себя самой, однако получилось так, что подвело здоровье. В настоящее время она ни секунды не задумывалась о том, от кого рожать. В пору ее молодости чрезвычайно важным было получить жилплощадь. Вместе с тем тогда она оказалась одна в чужом городе. Звезда советского и российского кино теперь называет такие обстоятельства своими оправданиями. И с горечью констатирует: отсутствие родных детей стало ее самой большой болью.

Со вторым своим законным супругом Александром Михайлушкиным знаменитость прожила 22 года и даже было желание стать матерью, но в итоге она побоялась этого. Они никогда не говорили о возможности взять ребенка из приюта, а сама Богданова вообще мечтала уйти от избранника. Он постоянно давил на нее, и ей легче было с ним согласиться, чем начинать спорить.

«Я жила под гнетом своего второго мужа. Мне это не нужно было», — заявила артистка.

В итоге разрыв последовал после измены мужа, чему Богданова обрадовалась, отметив, что развод оказался для нее желаемым: «У меня просто выросли крылья!»

В настоящее время она живет с Виталием Багиевым, который младше актрисы на 21 год.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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