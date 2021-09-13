Певица Полина Гагарина перестала скрывать отношения с продюсером Чиняевым

Прошло уже более одного года, как 34-летняя певица из России Полина Гагарина рассталась со своим мужем Дмитрием Исхаковым. Журналисты и папарацци длительное время пишут материалы о том, что у исполнительницы роман с 49-летним саундпродюсером Владимиром Чиняевым. И вот на днях на просторах интернета появилось косвенное подтверждение этого предположения.

Полина Гагарина приняла участие в съёмках программы «Вечерний Ургант». Этот проект транслируется в эфире «Первого канала». В рамках данной программы российская певица спела песню, которая называется «Вчера». Как все сейчас знают — продюсером данной работы является Владимир Чиняев.

На страницах своего личного Instagram-аккаунта мастер поместил публикацию отрывка передачи, в которой выступала Полина Гагарина.

«Я услышал твою песню «Вчера» на передаче «Вечерний Ургант». «Полина, моя любовь, ты лучшая! Я так себе и представлял. Благодарен. От души душевно», — Владимир Чиняев, саундпродюсер.

Поклонники Полины Гагариной восприняли это сообщение, как признание Владимира в любви Полине. Известно, что слухи о возможном романе появились ещё в 2020 году, когда исполнительницу и саудпродюсера, который ранее делал аранжировки песен для Эмина, Анжелики Варус, Карины Кокс, а также коллективов «Машина времени» и «Дискотека авария», запечатлели вместе на отдыхе в Турции. Однако тогда ни Гагарина, ни Чиняев никак не прокомментировали эти домыслы широкой общественности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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