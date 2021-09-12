Вдова Иосифа Кобзона Нелли едва не утонула на семейном отдыхе в Греции

12-09-2021, 21:04

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Вдова Иосифа Кобзона Нелли едва не утонула на семейном отдыхе в Греции

Недавно вдова Иосифа Кобзона сделала признание журналисту НТВ, что отдых, который она провела летом, стал весьма экстремальным. Нелли Михайловна рассказала, что в нынешнем сезоне она с дочкой и внуками была в Греции, где чуть не утонула. 

Они катались на круизном катамаране. 70-летняя вдова народного артиста с удовольствием совершала морскую прогулку, обозревая местные пейзажи. К их услугам было предоставлено комфортабельное двухпалубное судно с каютами, кухней и душевыми. Когда плаваешь в подобном «фрегате», практически невозможно оказаться за бортом. Нелли Михайловна, с большой долей вероятности, чересчур близко оказалась возле кормы, а может быть, совершила резкое или неосторожное движение. Очнулась, когда уже находилась в солёной морской воде. 

«Кстати, меня спасла моя любимая внучка. Находясь в волнах, я изо всех сил закричала: «Мишель, Мишель!» Внучка находилась неподалёку, но из-за шумевших волн на корабль звуки не доносились. И все-таки она услышала. И спасла! У меня внучка самая лучшая», — рассказала Кобзон в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

21-летняя Мишель, та самая внучка-спасительница Нелли Михайловны, кстати, учится в Оксфорде. Приезжая в Москву, молодая девушка всегда обязательно навещает свою бабушку. Мишель обладает музыкальными талантами и увлекается пением. 

«Почти весь мой репертуар — русские песни. На иврите, на идише. Я английские знаю, чуть-чуть, но нет особого увлечения ими. А русские песни — другое дело. Хотя я с 5 лет живу в Англии. Но все равно сердце тянет. Мне нравится», — поделилась звездная внучка. 

Мишель не единственная внучка Нелли — ее дочь Наталья подарила звездной бабушке еще троих детей: Идель, Арнеллу-Мари и Джозефа. По словам Натальи, все ее дети, кроме маленького сына, еще продолжают учебу. Семья может себе это позволить, ведь муж внучки Кобзона — известный юрист Юрий Раппопорт. Говорят, сам Кобзон помог будущему супругу Натальи найти ключ к ее сердцу. Наталья с мужем проживают на две страны — в Англии и Испании.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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