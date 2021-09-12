Растрепанный Александр Ширвиндт попросил у Добронравова подарок, поздравляя его с юбилеем

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Популярный артист Александр Ширвиндт снял себя на видео, где с присущим ему юмором он торжественно поздравляет с юбилеем своего друга и коллегу Федора Добронравова. Актеру 11 сентября исполнилось 60 лет. В своем смешном ролике художественный руководитель Театра сатиры позирует в домашнем халате и стоящими дыбом волосами, пишет издание StarHit.ru.
В соответствии со сценарием, придуманным Ширвиндтом, волосы у него встали дыбом после получения известия о юбилее Федора Добронравова. Еще по ходу ролика Александр Анатольевич потребовал себе от юбиляра подарок.
«Федюня, родной ты мой, я случайно узнал из желтой прессы о твоем 60-летии, от чего мои пышные волосы встали дыбом. Я ведь никогда не мою голову, поэтому с такой шевелюрой останусь надолго! Опомнись, куда вы торопитесь?» — выдал шутку в снятом видео народный артист РСФСР.
Ширвиндт рассуждает, что существуют критерии, по которым безошибочно узнают состоявшуюся личность. Вот эти критерии: во-первых, фамилия знаменитости встречается в кроссвордах; во-вторых, его именем назвали часы или корабль.
«Дорогой Федя, и в кроссвордах ты мелькаешь, часы со своим лицом ты мне подарил. Дело за небольшим — за кораблем. Умоляю, когда тебя нарисуют на какой-нибудь барже или сухогрузе, прокати меня или лучше подари, как те часы, которые я уже ношу», — попросил худрук Театра сатиры.
Он также сказал юбиляру, что после пандемии им обязательно нужно встретиться, и как следует отметить важное событие.
«Пандемия, конечно, великая вещь для вас, скупердяев, лишь бы «замотать» юбилей! Но мы дождемся, имей в виду, и выпьем. Ты меня понял? Обнимаю!» — обратился 87-летний Ширвиндт к Добронравову.
Забавное видео опубликовал на своей странице в Instagram сын актера, телеведущий и писатель Михаил Ширвиндт. Он призвал подписчиков присоединяться к «папиному поздравлению» и сам поздравил Добронравова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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