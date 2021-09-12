34-летняя Полина Гагарина показала девушку своего 13-летнего сына

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34-летняя российская певица Полина Гагарина посетила передачу «Вечерний Ургант» на Первом канале, где в беседе с ведущим поделилась подробностями личной жизни. Так как информацией такого рода она делится нечасто, публика с восторгом восприняла откровения артистки. Об этом сообщает «StarHit».
Так, Полина рассказала о своем 13-летнем сыне Андрее, который вместе с матерью пришел на съемки передачи. Только сидел он в зрительном зале. Но речь шла вовсе не о мальчике, а о его девушке. Гагарина поделилась приятной новостью о том, что ее сын состоит в отношениях. Более того, девушка также сидела в зрительном зале рядом с Андреем. Певица сочла уместным рассказать о ней, после чего камеры были направлены на публику. Зал бурно отреагировал на новость в жизни популярной артистки.
Также Гагарина рассказала, что ее сын растет высокоразвитым парнем. Он умен, подкован в разных сферах и способен смело рассуждать о жизни. Иногда артистка даже забывает, что мальчику всего 13 лет.
«Мой сын возмужал за лето. И у него появилась прекрасная девушка!», - рассказала она Ивану Урганту.
Ведущий решил ответить в своем шутливом стиле, отметив, что в 13 лет рановато заводить отношения, на что Полина возразила.
«В том-то и дело, что не рано. У меня полное ощущение, что он уже в 11-ом классе», - отметила Гагарина.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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