Юрист рассказала, какая прибавка к пенсии гарантирована Филиппу Киркорову

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Король российской поп-музыки Филипп Киркоров уже начал широкомасштабную подготовку к собственному 55-летнему юбилею. Мероприятия по данному поводу будут осуществляться через семь месяцев.
В настоящее время 54-летний артист и продюсер Филипп Киркоров активно начал готовиться к своему юбилею. И хотя до славного торжества время еще есть, поп-король приступил к серьезному выбору для себя торжественного наряда под стать своим званиям.
«Сейчас я занят тем, что тщательно выбираю соответствующие наряды и образы для собственного 55-летнего юбилея. Мне очень нравится такая двойная круглая цифра — 55. В 60 лет — совсем не то, это уже все, приходит пенсия. Но 55 лет — это еще рок-н-ролл, это праздник жизни, который необходимо достойно отметить. В этом возрасте еще разрешается пошалить», — рассказал певец изданию Popcornnews.ru.
Необходимо подчеркнуть, что только прибавка к пенсии Филиппа Киркорова будет составлять весьма приличную сумму, которой могут позавидовать многие граждане Российской Федерации. Дело в том, что Филипп имеет статус народного артиста сразу в трех странах — России, Украине и Молдавии.Профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Георгия Плеханова Юлия Финогенова в беседе с порталом PopCornNews сообщила, какая прибавка к пенсии ждет Киркорова.
«Надбавка была введена в 2013 году для тех народных артистов, которые проживают в Москве не менее 10 лет. Тогда им положена московская региональная ежемесячная компенсационная выплата к пенсии. В 2021 году она составляет 32 853 рубля. Я знаю, что если у артиста есть несколько званий внутри страны, то он должен выбрать то, которое даст наибольшую компенсацию. Нельзя получать выплаты сразу по пяти основаниям. Бонусы не суммируются», — рассказала она.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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