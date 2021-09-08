«Он человек — ищущий»: Марк Варшавер отреагировал на слухи о наркомании Певцова

На днях российский актер Дмитрий Певцов попал в нашумевший в стране громкий скандал. Это произошло после того, как популярный артист позволил себе высказывание о том, что в современном искусстве существует множество проектов, которые по своей сути несут вред для человека, пишет издание StarHit. Его оппонентом выступил известный публицист и писатель, журналист и радиоведущий, автор нашумевшего романа «Текст» Дмитрий Глуховский. Он не согласился с мнением Дмитрия Певцова и откровенно дал рекомендацию актеру сходить на прием к врачу наркологу.

Далее к спору двух популярных личностей начали приобщаться другие участники. По существу данной полемики сделал свои заключения руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер. Директор столичного театра признался, что у него возникает ярость каждый раз, когда он слышит эти глупые сплетни относительно Дмитрия Певцова.

«Такие фейки даже смешно слушать. Певцов алкоголик или наркоман — да такую глупость невозможно себе представить. Это творческая ищущая личность, прекрасный артист, интеллигентный и порядочный. Сколько лет мы с ним вместе работаем, он много занят в театре, работает в поте лица, добросовестно относится к порученным задачам. Да у него нет свободного времени, чтобы заниматься такими отвратительными глупостями. Он играет в театре ежедневно», — подчеркнул 74-летний Марк Борисович.

Напомним, что Дмитрию Певцову не привыкать к негативу в свой адрес. В свое время артиста жестко раскритиковали за участие в комедийной картине Сергея Саркисова «На Париж!». Публика решила, что таким образом актер осквернил память людей, которые в свое время воевали во Второй мировой.

«Всех, кто посмотрел фильм «На Париж!» не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нем со слов того же блогера, благодарю. Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с «посмертной памятью»), мучений в аду и прочее, говорю — спасибо! Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!» — отмечал в свою очередь Дмитрий Певцов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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