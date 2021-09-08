«Он человек — ищущий»: Марк Варшавер отреагировал на слухи о наркомании Певцова

«Черный лебедь» может прилететь к американскому доллару уже 22 сентября
Глобальный подъем экономики Соединенных Штатов Америки ФРС пыталась показывать всему миру с помощью приобретения...Подробнее
На днях российский актер Дмитрий Певцов попал в нашумевший в стране громкий скандал. Это произошло после того, как популярный артист позволил себе высказывание о том, что в современном искусстве существует множество проектов, которые по своей сути несут вред для человека, пишет издание StarHit. Его оппонентом выступил известный публицист и писатель, журналист и радиоведущий, автор нашумевшего романа «Текст» Дмитрий Глуховский. Он не согласился с мнением Дмитрия Певцова и откровенно дал рекомендацию актеру сходить на прием к врачу наркологу.
Далее к спору двух популярных личностей начали приобщаться другие участники. По существу данной полемики сделал свои заключения руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер. Директор столичного театра признался, что у него возникает ярость каждый раз, когда он слышит эти глупые сплетни относительно Дмитрия Певцова.
«Такие фейки даже смешно слушать. Певцов алкоголик или наркоман — да такую глупость невозможно себе представить. Это творческая ищущая личность, прекрасный артист, интеллигентный и порядочный. Сколько лет мы с ним вместе работаем, он много занят в театре, работает в поте лица, добросовестно относится к порученным задачам. Да у него нет свободного времени, чтобы заниматься такими отвратительными глупостями. Он играет в театре ежедневно», — подчеркнул 74-летний Марк Борисович.
Напомним, что Дмитрию Певцову не привыкать к негативу в свой адрес. В свое время артиста жестко раскритиковали за участие в комедийной картине Сергея Саркисова «На Париж!». Публика решила, что таким образом актер осквернил память людей, которые в свое время воевали во Второй мировой.
«Всех, кто посмотрел фильм «На Париж!» не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нем со слов того же блогера, благодарю. Всем, кто облил мое имя, мою профессию, мои взгляды на жизнь грязью, всем, кто пожелал мне различные виды смерти (вместе с «посмертной памятью»), мучений в аду и прочее, говорю — спасибо! Желаю вам и вашим близким добра! Радости! Здоровья! Любви! Процветания!» — отмечал в свою очередь Дмитрий Певцов.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Глобальный подъем экономики Соединенных Штатов Америки ФРС пыталась показывать всему миру с помощью приобретения...Подробнее
России стоит подготовиться к различным поворотам в Афганистане, поскольку насилие, которое наблюдается в этой стране,...Подробнее
Военный эксперт Игорь Коротченко оценил вероятность сценария захвата территорий Донбасса украинской армией. Как...Подробнее
Россия сформировала в Калининградской области надежный щит от агрессии НАТО. Об этом заявил ФБА « Экономика сегодня »...Подробнее
Главный врач московской больницы на Коммунарке Денис Проценко посетил Екатеринбург с официальным визитом. За короткий...Подробнее
Супружеская пара пенсионеров из Забайкальского края попросили президента Владимира Путина лишить их пенсионных...Подробнее
Россия выходит на лидирующие позиции по созданию беспилотинков. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий...Подробнее
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Лео Бокерия сообщил об эффективной мере профилактики, которая...Подробнее
Европе придется платить по 700 долларов за тысячу кубов газа из-за давления на проект «Северный поток -2». Об этом...Подробнее
В детском возрасте формируется и вырабатывается собственный естественный иммунитет. Этот защитный механизм, которым...Подробнее
Комментировать