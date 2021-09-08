Актриса Кожевникова пытается избавиться от тяжелой депрессии

В былые времена Мария Кожевникова рассказывала, что депрессия ей не грозит, так как она все время занята — всецело поглощена работой и детьми. Но сегодня от актрисы в Инстаграме неожиданно появилось сообщение, испугавшее ее поклонников, пишет издание 7Дней.ру.

«Очень благодарю моих подписчиков за то, что вы ощущаете меня без слов. Мне ежедневно приходит на директ огромное количество слов поддержки. Спасибо — мне так необходимо ваше участие, тепло и забота. Это происходит первый раз в моей жизни. Полностью не могу всего рассказать, что происходит со мной, вы уж извините. Скажу лишь — сейчас я в глубокой депрессии, хотя подобное состояние для меня совсем неизведанное. Я еще этим новым чувством не готова делиться. Все время ищу какую-то «дверь» для выхода оттуда, занимаюсь со специалистами в этой области. Плюс немного отвлекают повседневные бытовые дела. Очень надеюсь, что справлюсь с этой хандрой, депрессией, проблемами», — с тревогой поделилась артистка.

Мария Кожевникова не стала откровенно описывать, какие конкретные причины не дают ей покоя. Она пока смолчала — что же именно у нее именно случилось, и почему ей понадобилось обращаться к психологу. Однако многие почитатели актрисы посчитали, что у нее возникли проблемы с мужем. Этот год вообще для Марии непростой. Уже в начале года Кожевникова сообщила, что её силы на исходе. Она пожаловалась на то, что ни один из её последних дней не обошелся без встречи с врачами.

«Пока держусь и пытаюсь с иронией смотреть на всё, но не за горами нервный срыв», — жаловалась Кожевникова в Инстаграме.

Ее отец попал в больницу. У него началось воспаление в районе щеки, которое он пытался вылечить самостоятельно с помощью лекарств. На третьи сутки он не мог говорить и мучился от сильной боли. Только тогда он обратился к специалистам и его экстренно прооперировали. Одновременно с ним заболела свекровь звезды сериала «Универ». У неё был диагностирован ковид, лечить который тоже пришлось в стенах клиники. Поклонники пожелали любимой актрисе, чтобы неприятности в этом году наконец-то закончились, и в ее жизни начался светлый период.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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