Сын актера Владимира Конкина рассказал, как отец 9 раз выстрелил в него

Сегодня, 12:29

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Сын актера Владимира Конкина рассказал, как отец 9 раз выстрелил в него

Родной сын артиста театра и кино Советского Союза и Российской Федерации Владимира Конкина Ярослав выступил с признанием, что знаменитый на весь мир отец стрелял прямо в него. Речь об этом давнем событии зашла в телевизионном эфире шоу «Пусть говорят». 

В процессе программы участники обсуждали гибель родной дочери актера. Также по ходу шоу выступил родной сын Владимира Конкина, пишет издание StarHit.ru. Мужчина рассказал, как отец стрелял из пистолета прямо в него. Наследник артиста хорошо знал и видел, кто в тот момент перед ним находился, но это его не остановило от столь драматического поступка. Стрельба велась из травматического пистолета несколько лет назад. 

«Он достал пистолет и разрядил его в меня полностью. В упор. Он видел меня, знал, что это я. Все девять пуль выпустил. Осталось две дыры. Он попал и в лицо», — сообщил Ярослав Конкин. 

Знаменитый родитель же заявлял, что принял сына за вора, поскольку не узнал. Ранее российские СМИ сообщали, что в конце прошлого года в печати стало известно о заражении Владимира Конкина коронавирусом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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