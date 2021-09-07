Владимир Фриске: Жанна была еще живой, а пьяный Дмитрий Шепелев уже делил ее деньги

Вчера, 15:54

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Владимир Фриске: Жанна была еще живой, а пьяный Дмитрий Шепелев уже делил ее деньги
Владимир Фриске

Уже прошло более шести лет со дня смерти Жанны Фриске. Но по сей день отношения ее отца с бывшим избранником дочери — Дмитрием Шепелевым, мягко говоря, холодные. Владимир Фриске считает, что Дмитрий способен на подлость ради личной выгоды.

Когда Жанна боролась за свою жизнь, Шепелев делал все, что было в его силах вместе с ее родителями. Однако общее горе не сплотило их. Владимир Фриске считает причиной - деньги.

«Дмитрий столько гадостей наделал... Я его самого хотел ударить. Как-то мы сидели у нас дома после Нового года. Шепелев был пьяный. Жанну мы только покормили, а он сидит и уже начинает ее деньги делить. Потом стал нам претензии высказывать. Я его выгнал. Говорю ему, мол, ты что, дочь моя еще живая, а ты ее деньги уже делишь! И все, он с родителями уехал», — вспоминает Владимир Борисович.

«Когда мы ждали Диму в Америке (Жанна проходила там лечение), нам прислали фото, на которых он отдыхает в клубах. Не нужна была ему моя дочь, он хотел только денег!» — рассказывает Фриске-старший.

Уже несколько лет Владимир Фриске не видел внука — сына Жанны - Платона. Препятствует этим встречам Шепелев, который опасается агрессии со стороны отца певицы.

«Да мы ему все отдадим, только пусть Платошку даст нам увидеть!» — говорит Владимир Фриске. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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