Отец Ивана Урганта заявил, что никогда не был в браке с его матерью

Сегодня, 14:44

0

Image 16+
Отец Ивана Урганта заявил, что никогда не был в браке с его матерью

Андрей Ургант стал новым гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. От него телезрители узнали много интересного о жизни этой семьи. Артист рассказал массу эпизодов о своей личной жизни. Он даже признался, что никогда не был женат на матери известного телеведущего Ивана Урганта. 

За весь период своей жизни Андрей три раза состоял в серьезных отношениях с женщинами. Самой первой избранницей актера стала его однокурсница Валерия Киселева, сообщает Радио Комсомольская правда. Пара молодых встречалась непродолжительный период. Когда им обоим исполнилось по 21 году, у них родился маленький сын. Но и рождение Ивана Урганта не изменило решение Андрея. Он так и не сделал матери своего ребенка предложение. 

«Я никогда не вступал в брак с Киселевой и не был официально женат на Валерии Ивановне. Она никогда не была моей официальной супругой. Так что Ваня — незаконнорожденный ребенок», — признался Андрей Ургант в программе «Судьба человека». 

В то же время мама актера, известная актриса Нина Ургант, очень тепло и душевно приняла своего внука. Первая встреча бабушки с внуком состоялась в шутливой форме. 

«Я ей сказал: «Мама, я тебе принесу внука. Бабушка, тебе ребенка-то показать? У тебя есть желание на него посмотреть?» «Давай, приноси», — ответила Нина Николаевна Ургант. 

«Я принес, на кровати развернул, а Ваня совсем крохотный!» Мама спрашивает: «Почему у вас ребенок такой синий?». «Я ответил, что мальчик родился раньше срока, из-за этого он пока еще синий. Завтра должен стать розовым». А она говорит: «Синий. Очень синий. Не люблю детей!» «Она всегда говорила, что не любит детей, и кончилось тем, конечно, что он — любимый внук, я — любимый сын. Она это произносит вслух с такой глубиной и искренностью, что мера ответственности повышается», — признался актер. 

Как вспоминал Андрей, именно мать Ивана стала первой и единственной женщиной, которая понравилась Нине Ургант. Киселева решила оставить университет и посвятить всю себя воспитанию ребенка, а это, как утверждает актер, выходило у нее замечательно. Позже Валерия вышла замуж и родила двух дочек. Как и его отец, ведущий программы «Вечерний Ургант» тоже рано стал отцом, а недавно показал поклонникам свою уже подросшую дочь.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дочь Андрея Норкина впервые публично рассказала о новой жене отца

Вчера, 18:24

Певец Филипп Киркоров лишился прибыльного бизнеса

6-09-2021, 17:39

Пародист Песков продает дом на Истре за 500 миллионов

6-09-2021, 13:39

Пародист Грачев приобрел у Андрейченко квартиру в центре Москвы за 20 миллионов рублей

5-09-2021, 07:54

53-летний телеведущий Норкин женился вновь спустя год после смерти супруги

4-09-2021, 14:54

Родители Началовой платят за обучение ее дочери от Алдонина 800 тысяч рублей в год

2-09-2021, 21:29

Молодой муж певицы Азизы может оказаться альфонсом и аферистом в паре со своей мамой

2-09-2021, 19:39

Бывший муж Анастасии Волочковой станет отцом в пятый раз

2-09-2021, 12:49

Вопреки громким заявлениям, певец Стас Пьеха все же решил заработать на избитом сыне

1-09-2021, 08:54

Актер Кирьянов рассказал, какими богатствами владеет жена Шаляпина

31-08-2021, 22:04

Сын Фриске и Шепелева устроил погром в комнате

31-08-2021, 20:29

«Это надо остановить»: Эрик Клэптон в новой «антинаучной» песне выступил против обязательной вакцинации

30-08-2021, 10:04

«Вокруг одни дебилы»: певица Лолита рассказала о женихах своей дочери-студентки

25-08-2021, 18:39

«Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно»: Актер Панин высмеял пригрозившего ему Соловьева

24-08-2021, 15:14

Футболист Павел Погребняк подарил супруге кольцо за 110 млн рублей

24-08-2021, 14:39

Дана Борисова назвала маленьким вредителем сына Стаса Пьехи

23-08-2021, 11:29

Актер Алексей Серебряков попросил россиян помочь ему в борьбе с мошенниками

20-08-2021, 10:59

Земфира заявила, что пандемия COVID-19 уничтожила ее профессию

19-08-2021, 19:44

Стас Пьеха рассказал о своей драке с Тимати

19-08-2021, 16:29

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал отцовство над внебрачным сыном

19-08-2021, 00:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму

6-09-2021, 12:44

0

О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...

Подробнее
Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

Медики объяснили рост заражений ковидом в Европе при 70% привитых взрослых

6-09-2021, 07:24

0

Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на...

Подробнее
Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

Мясников заявил, что с пандемией коронавируса мир потерял ориентир

Сегодня, 00:24

0

Главврач ГКБ № 71 города Москвы Александр Мясников считает, что коронавирус никуда не денется - он пришел навсегда....

Подробнее
Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

Эксперты рассказали, чем грозит России и США развитие ядерной мощи Китая

5-09-2021, 21:34

0

Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае...

Подробнее
В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

В Подмосковье от прививки против коронавируса умирает девушка

6-09-2021, 09:54

0

В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он...

Подробнее
Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Врач Скорогудаева рассказала, чем пахнет человек, болеющий раком

Вчера, 13:04

0

Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

Чубайс рассказал, как повысить пенсии и зарплаты в стране

5-09-2021, 18:49

0

Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская...

Подробнее
Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

Sohu: Поляки ошиблись с пророчеством о России и крахе ее ВКС

6-09-2021, 17:39

0

Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки...

Подробнее
Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

Breaking Defense: военное сотрудничество России и Саудовской Аравии опасно для США

6-09-2021, 13:09

0

Американское издание Breaking Defense пишет о военном сотрудничестве России и Саудовской Аравии и опасности такого...

Подробнее
CNBC: новый опасный штамм коронавируса «мю» выявлен в Колумбии

CNBC: новый опасный штамм коронавируса «мю» выявлен в Колумбии

6-09-2021, 11:29

0

Новый штамм коронавируса «мю», выявленный в Колумбии, может оказаться очень опасным, предупреждает телеканал CNBC. До...

Подробнее