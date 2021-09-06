Отец Ивана Урганта заявил, что никогда не был в браке с его матерью

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Андрей Ургант стал новым гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. От него телезрители узнали много интересного о жизни этой семьи. Артист рассказал массу эпизодов о своей личной жизни. Он даже признался, что никогда не был женат на матери известного телеведущего Ивана Урганта.
За весь период своей жизни Андрей три раза состоял в серьезных отношениях с женщинами. Самой первой избранницей актера стала его однокурсница Валерия Киселева, сообщает Радио Комсомольская правда. Пара молодых встречалась непродолжительный период. Когда им обоим исполнилось по 21 году, у них родился маленький сын. Но и рождение Ивана Урганта не изменило решение Андрея. Он так и не сделал матери своего ребенка предложение.
«Я никогда не вступал в брак с Киселевой и не был официально женат на Валерии Ивановне. Она никогда не была моей официальной супругой. Так что Ваня — незаконнорожденный ребенок», — признался Андрей Ургант в программе «Судьба человека».
В то же время мама актера, известная актриса Нина Ургант, очень тепло и душевно приняла своего внука. Первая встреча бабушки с внуком состоялась в шутливой форме.
«Я ей сказал: «Мама, я тебе принесу внука. Бабушка, тебе ребенка-то показать? У тебя есть желание на него посмотреть?» «Давай, приноси», — ответила Нина Николаевна Ургант.
«Я принес, на кровати развернул, а Ваня совсем крохотный!» Мама спрашивает: «Почему у вас ребенок такой синий?». «Я ответил, что мальчик родился раньше срока, из-за этого он пока еще синий. Завтра должен стать розовым». А она говорит: «Синий. Очень синий. Не люблю детей!» «Она всегда говорила, что не любит детей, и кончилось тем, конечно, что он — любимый внук, я — любимый сын. Она это произносит вслух с такой глубиной и искренностью, что мера ответственности повышается», — признался актер.
Как вспоминал Андрей, именно мать Ивана стала первой и единственной женщиной, которая понравилась Нине Ургант. Киселева решила оставить университет и посвятить всю себя воспитанию ребенка, а это, как утверждает актер, выходило у нее замечательно. Позже Валерия вышла замуж и родила двух дочек. Как и его отец, ведущий программы «Вечерний Ургант» тоже рано стал отцом, а недавно показал поклонникам свою уже подросшую дочь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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