Дочь Андрея Норкина впервые публично рассказала о новой жене отца

Дочь телеведущего Андрея Норкина Александра впервые высказалась на публике о новой жене своего отца и отгремевшей недавно свадьбе. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.

«Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба, на которой я была. Все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами! Каждый присутствующий просто светился», – призналась Александра.

Она пожелала своему отцу и его избраннице быть здоровыми и настоящими.

Напомним: Андрей Норкин женился через год после смерти своей первой супруги Юлии Норкиной, с которой в браке прожил 30 лет.

Свадьбу пара отмечала в Подмосковье. Торжество состоялось в яхт-клубе на Пироговском водохранилище. Свадьбу гуляли в узком кругу, где все друг с другом знакомы. Поэтому праздник получился атмосферным и красивым.

О новой жене 53-летнего Андрея Норкина информации пока не так много. Известно, что она на 7 лет старше своего мужа, ей 60, зовут Ирина.

По информации из окружения телеведущего, именно эта женщина подставила ему свое плечо в трудную минуту. Судя по тому, как тепло отзывается о ней Александра Норкина, Ирина смогла расположить к себе и дочь супруга.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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