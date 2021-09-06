Дочь Андрея Норкина впервые публично рассказала о новой жене отца

Вместо Шойгу: Путин думает, кто будет армией руководить, если его соратник уйдет в Госдуму
О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...Подробнее
Дочь телеведущего Андрея Норкина Александра впервые высказалась на публике о новой жене своего отца и отгремевшей недавно свадьбе. Соответствующий пост она разместила на своей странице в Instagram.
«Это была самая теплая, нежная, искренняя и красивая свадьба, на которой я была. Все были настолько счастливыми, что это невозможно описать словами! Каждый присутствующий просто светился», – призналась Александра.
Она пожелала своему отцу и его избраннице быть здоровыми и настоящими.
Напомним: Андрей Норкин женился через год после смерти своей первой супруги Юлии Норкиной, с которой в браке прожил 30 лет.
Свадьбу пара отмечала в Подмосковье. Торжество состоялось в яхт-клубе на Пироговском водохранилище. Свадьбу гуляли в узком кругу, где все друг с другом знакомы. Поэтому праздник получился атмосферным и красивым.
О новой жене 53-летнего Андрея Норкина информации пока не так много. Известно, что она на 7 лет старше своего мужа, ей 60, зовут Ирина.
View this post on Instagram
По информации из окружения телеведущего, именно эта женщина подставила ему свое плечо в трудную минуту. Судя по тому, как тепло отзывается о ней Александра Норкина, Ирина смогла расположить к себе и дочь супруга.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
О том, кто может заменить нынешних глав МИДа и Минообороны рассказали эксперты. Министр иностранных дел Сергей Лавров и...Подробнее
Как отметил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора Михаил Щелканов, несмотря на...Подробнее
Аналитики китайского обозревателя «Sohu» спрогнозировали сценарий взаимоотношений Китая с Россией и США в случае...Подробнее
В Подмосковье умирает одинокая девушка, о чем рассказал автор канала на Youtube «Заброшенная Россия» Алекс Ушаков. Он...Подробнее
Как заявил на Восточном экономическом форуме специальный представитель президента России Анатолий Чубайс, российская...Подробнее
Тяжелая форма заболевания вирусом SARS-CoV-2, при поражении, с большой степенью вероятности, возможна у трех категорий...Подробнее
Доцент эпидемиологии Афинского университета Вана Сипса в интервью греческому телеканалу Skai сравнила вакцинацию с...Подробнее
О коронавирусе уже не раз высказывались медики и ученые. В этот раз своим мнением об опасной инфекции поделились...Подробнее
Дерматолог и косметолог Ирина Скорогудаева сообщила многочисленным телевизионным зрителям, какой запах исходит от...Подробнее
Эксперты китайского издания Sohu отреагировали на пророчество польских военных аналитиков. Известно, что поляки...Подробнее
Комментировать