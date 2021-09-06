Певец Филипп Киркоров лишился прибыльного бизнеса

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Таланты Филиппа Киркорова безграничны. Он не только талантливый и самобытный певец, но еще и шоумен, актер и бизнесмен.
Когда у Киркорова родились дети - дочь Алла-Виктория и сын Мартин, певец, не долго думая, учредил компанию по организации детских праздников под названием Phill Party. И за несколько лет существования этот бизнес принес ему многомиллионную выручку. Ведь заказы были не от простых смертных, а для шикарных вечеринок звезд шоу-бизнеса и их отпрысков. Однако, певец признался, что закрыл этот проект.
«У меня закончился контракт с моим директором, который занимался проектом», - сказал Киркоров на дне рождения владелицы и генерального продюсера JK Agency Юлии Корелиной.
Но есть еще караоке-клуб «ФилармониЯ» в Москве, который пользуется большой популярностью. Это элитный караоке-клуб и ресторан, где регулярно выступают звезды эстрады и где гостям обеспечен звук и профессиональный бэк-вокал на высочайшем уровне — все, чтобы попробовать себя в роли звезды. Интерьер караоке-клуба ФилармониЯ на Цветном элегантен и не лишен шика.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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