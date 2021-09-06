Пародист Песков продает дом на Истре за 500 миллионов

Известный российский пародист Александр Песков выставил на продажу свой трехэтажный особняк. В этот дом, расположенный в Подмосковье, артист вкладывал деньги на протяжении 15 лет. В настоящее время популярный шоумен собирается взять за эту недвижимость кругленькую сумму, сообщает НТВ.

59-летнему Александру Пескову уже не под силу заниматься содержанием огромного дома, стоящего на Истре. Юморист планирует выручить за свой коттедж на 3 этажа половину миллиарда рублей. Шоумен считает, что потенциальных приобретателей жилой недвижимости не должна пугать ее стоимость. Артист любит этот дом, поскольку в свой особняк он вложил всю свою душу.

«Семь миллионов долларов я потратил на его возведение. Строение, правда, еще без отделки. Эксперты по строительству мне рассказали, что на полную отделку необходимо еще потратить столько же», — объяснил владелец коттеджа в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Необходимо уточнить: площадь загородного особняка — 750 м?. Внутри дом состоит из 10 комнат, имеется просторная веранда. Вместе с ним продается 25 соток земли. Песков не скрывает, что ему грустно расставаться с особняком. Однако пародист точно решил — жить он хочет в доме меньше.

«Это же дворец, а мне нужна одноэтажная дачка. Для меня коттедж слишком большой. Я же один, куда мне такой? Ко мне и так друзья приезжают, по 50 человек на веранде гуляют… Когда дом продам, приглашу всех, поляну накроем!» — отметил Александр.

Актер Валерий Баринов уверен — шоумен нескоро продаст дом. По мнению актера, не каждый готов отдать за недвижимость такую сумму.

«Дом никто не купит. Никто не клюнет, потому что надо 100 миллионов, чтобы его содержать. Ты купи дачу напротив особняка. Выходи, любуйся и говори себе: «Вот на это я жизнь потратил!» — с юмором обратился артист к Пескову.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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