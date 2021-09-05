Пародист Грачев приобрел у Андрейченко квартиру в центре Москвы за 20 миллионов рублей

5-09-2021, 07:54

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Пародист Грачев приобрел у Андрейченко квартиру в центре Москвы за 20 миллионов рублей

Наталья Андрейченко продала квартиру  в центре Москвы за 20 млн рублей. Сумму рассекретил пародист Дмитрий Грачев.

На шоу «Макарена» звезда Comedy Club сообщил, что приобрел квартиру, которая принадлежала Наталье Андрейченко. Сделка оформлялась сторонами еще в 2018 году. Жилье в центре столицы обошлось Грачеву в кругленькую сумму, но он считает, что в Москве ничего не стоит дешевле.

Пародист рассказал, что пришел на Comedy Club еще в 2012 году, но все это время продолжал трудиться в «Россбанке». Из офиса, где получал 50 тыс. рублей, он ушел только в 2015 году. Со временем его доходы росли, и в результате он смог накопить на собственную квартиру в центре столицы. О том, что приобретаемая собственность принадлежит популярной актрисе Наталье Андрейченко, он не знал. Правда открылась только в день сделки.

Грачев, рассказывая о таланте актрисы назвал ее «потрясающей», а также добавил: 

«Она мой кумир».

Наталья Андрейченко уже несколько лет проживает в Мексике и крайне редко посещает Россию. В связи с этим актриса решила, что квартира в центре Москвы ей больше не нужна и продала ее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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