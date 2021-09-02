53-летний телеведущий Норкин женился вновь спустя год после смерти супруги

Телеведущий, обладатель премии «ТЭФИ» Андрей Норкин на своей странице в Instagram опубликовал кадры из московского загса, на которых он вместе с невестой. На фото видно, как новобрачные надевают друг другу кольца, а затем целуются.

Норкин решил не раскрывать имя новой супруги, написав под публикацией одно только слово: «Вот».

В комментариях подписчики поздравили Андрея с важным событием: «От всей души поздравляю. Мир вашему дому»; «Андрей Владимирович, счастья вам с вашей избранницей. Поздравляю сердечно»; «Слава богу. И не малолетка».

Однако некоторых поклонников телеведущего смутило то, что 53-летний Норкин женился всего лишь через год после смерти супруги.

«Как-то быстренько невеста подоспела»; «Мерзко на душе после такой новости, очень жалко Юлю»; «Все мужики одинаковые. Ничего святого и вечного», — написано в комментариях.

Этот брак у журналиста второй. С 1992-го по 2020 год он был женат на теле- и радиоведущей Юлии Норкиной, с которой вел эфиры на радиостанциях «Эхо Москвы», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». У Норкиных четверо детей, двое из которых усыновленные. В июне 2020 года Юлия скончалась. Причиной ее смерти был инфаркт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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