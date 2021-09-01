Молодой муж певицы Азизы может оказаться альфонсом и аферистом в паре со своей мамой

Азиза вышла замуж за молодого мужчину. Свадьба произвела фурор среди поклонников и знакомых певицы. Однако всегда найдется кто-то, кто с удовольствием готов добавить ложку дегтя в бочку счастья молодых.

Многих смущает факт, что представленный итальянцем Алессандро Лортэ является по документам Александром Соколовым. И свои детство и юность он провел не в солнечной Италии, а в Липецке вместе с мамой и братом.

Женщина, которая утверждает, что является близкой подругой семьи новоиспеченного мужа, не поленилась прийти в студию телешоу «Прямой эфир». Она сообщила, что семья Саши и правда несколько лет назад перебралась в Италию, где якобы открыла ресторанный бизнес. Женщина рассказала, что Александр совершенно не горел желанием жениться на 57-летней красавице.

«Я не хочу на ней жениться, она старая и страшная, — передала гостья телешоу слова молодого мужчины. — И еще сумасшедшая. Я не хочу портить молодость».

По рассказам «подруги» семьи, Саша далеко не семи пядей во лбу, да и брат его тоже. Брат работает на кухне. Зато их мама Людмила обладает жесткой хваткой.

«Людок даст фору всем», — заявила «подруга».

Кадры с регистрации брака уже вызвали много вопросов у зрителей. Люди обратили внимание на то, что Азиза не стала менять свою фамилию и осталась Мухамедовой. Скептиков также очень смущает отсутствие печати на важных документах.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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