Родители Началовой платят за обучение ее дочери от Алдонина 800 тысяч рублей в год

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14-летняя Вера Алдонина — дочь известной российской певицы, ныне покойной, Юлии Началовой, учится в девятом классе. Девочка посещает частную школу на севере Москвы под названием «Интеграция XXI век». На первосентябрьской школьной линейке вместе с Верой были бабушка и дедушка, родители Началовой. У них она сейчас и живет. Но регулярно видится со своим отцом — Евгением Алдониным, с которым проводит много времени. Девочка подружилась с его новой семьей.
Обучение в школе «Интеграция XXI век» обходится ученикам в среднем в 700-800 тыс. руб. в год. То есть за полный курс обучения в школе придётся заплатить чуть менее 9 млн руб.
«В этой школе работает тетя Юли — поэтесса Антонина Владимирова, автор слов песни «Герой не моего романа». Поэтому Верочку и отдали туда. Конечно, добираться до школы долго — минут 50 уходит на дорогу», - рассказала журналистом подруга покойной Юлии Началовой и по совместительству её пресс-секретарь Анна Исаева, которая является посредником между семьёй и общественностью.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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