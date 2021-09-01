Бывший муж Анастасии Волочковой станет отцом в пятый раз

Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин женился на телеведущей Елене Николаевой. Сегодня 35-летняя блондинка сообщила в Instagram о своем интересном положении. Женщина опубликовала фотографию с округлившимся животом и написала, что она и ее муж ждут сына. Как выяснилось, у Елены уже серьезный срок - 24,5 недели, но уходить в декрет она не собирается.

«24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать», — написала Николаева.

Елена также сообщила, что пополнение в семье они ждут 25 декабря. На этот день приходится ее день рождения.

Супруги еще не придумали, как назовут малыша. Елена сказала, что решение об имени будет принято, как только ребенок появится на свет.

А пока супруги живут в атмосфере ожидания радостного события. Вдовин даже установил забавное приложение, которое позволяет узнавать новые факты о развитии плода. Например, на прошлой неделе он был размером с «кокос», а сейчас это уже «баклажан», пишет starhit.ru .

Для Елены этот ребенок станет первым, для 57-летнего бизнесмена — пятым. Как известно, у Вдовина уже есть трое детей от первой жены, а также подросшая дочь Ариадна от Анастасии Волочковой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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