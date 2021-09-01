Бывший муж Анастасии Волочковой станет отцом в пятый раз

Вчера, 12:49

0

Image 16+
Бывший муж Анастасии Волочковой станет отцом в пятый раз
Бизнесмен Игорь Вдовин с Еленой Николаевой

Бывший супруг балерины Анастасии Волочковой, бизнесмен Игорь Вдовин женился на телеведущей Елене Николаевой. Сегодня 35-летняя блондинка сообщила в Instagram о своем интересном положении. Женщина опубликовала фотографию с округлившимся животом и написала, что она и ее муж ждут сына. Как выяснилось, у Елены уже серьезный срок - 24,5 недели, но уходить в декрет она не собирается.

«24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать», — написала Николаева. 

Елена также сообщила, что пополнение в семье они ждут 25 декабря. На этот день приходится ее день рождения.

Супруги еще не придумали, как назовут малыша. Елена сказала, что решение об имени будет принято, как только ребенок появится на свет.

View this post on Instagram

A post shared by Elena Nikolaeva (@elenanika)

А пока супруги живут в атмосфере ожидания радостного события. Вдовин даже установил забавное приложение, которое позволяет узнавать новые факты о развитии плода. Например, на прошлой неделе он был размером с «кокос», а сейчас это уже «баклажан», пишет  starhit.ru.

Для Елены этот ребенок станет первым, для 57-летнего бизнесмена — пятым. Как известно, у Вдовина уже есть трое детей от первой жены, а также подросшая дочь Ариадна от Анастасии Волочковой.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Родители Началовой платят за обучение ее дочери от Алдонина 800 тысяч рублей в год

Вчера, 21:29

Молодой муж певицы Азизы может оказаться альфонсом и аферистом в паре со своей мамой

Вчера, 19:39

Бывший муж Анастасии Волочковой станет отцом в пятый раз

Вчера, 12:49

Вопреки громким заявлениям, певец Стас Пьеха все же решил заработать на избитом сыне

1-09-2021, 08:54

Актер Кирьянов рассказал, какими богатствами владеет жена Шаляпина

31-08-2021, 22:04

Сын Фриске и Шепелева устроил погром в комнате

31-08-2021, 20:29

«Это надо остановить»: Эрик Клэптон в новой «антинаучной» песне выступил против обязательной вакцинации

30-08-2021, 10:04

«Вокруг одни дебилы»: певица Лолита рассказала о женихах своей дочери-студентки

25-08-2021, 18:39

«Полстраны стоит в очереди, чтобы плюнуть вам в лицо бесплатно»: Актер Панин высмеял пригрозившего ему Соловьева

24-08-2021, 15:14

Футболист Павел Погребняк подарил супруге кольцо за 110 млн рублей

24-08-2021, 14:39

Дана Борисова назвала маленьким вредителем сына Стаса Пьехи

23-08-2021, 11:29

Актер Алексей Серебряков попросил россиян помочь ему в борьбе с мошенниками

20-08-2021, 10:59

Земфира заявила, что пандемия COVID-19 уничтожила ее профессию

19-08-2021, 19:44

Стас Пьеха рассказал о своей драке с Тимати

19-08-2021, 16:29

Бывший муж певицы Пелагеи Иван Телегин в суде признал отцовство над внебрачным сыном

19-08-2021, 00:04

Реабилитолог рассказал, какое лечение ждет МакSим при восстановлении после комы

15-08-2021, 16:59

Daily Mail: Юные российские блогерши показали роскошный образ жизни после карантина

11-08-2021, 17:29

Главный редактор «Эха Москвы» Венедиктов о Соловьеве: «Толстенький маленький кукусик обижен»

11-08-2021, 15:49

Жалоба Татьяны Булановой на произвол петербургского избиркома вызвала волну поддержки деятелей культуры

10-08-2021, 16:04

У актера из «Темного рыцаря» в результате заражения коронавирусом умер сын

4-08-2021, 12:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Военный врач Иванов о вакцинации от COVID-19: ждут непоправимые последствия

Сегодня, 12:34

0

В борьбе с COVID-19 все совсем непросто - вначале методики лечения заболевания были сомнительными, теперь вот весь мир...

Подробнее
Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

Китай стал экономически наказывать другие страны за непослушание

1-09-2021, 20:59

0

Эксперты сообщили о новом рычаге давления, который появился у Китая против стран-противников. Указывается, что если...

Подробнее
ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

ПФР объявил, кому нужно подать заявление на новые 6 тысяч рублей

1-09-2021, 20:09

0

Специалисты Пенсионного фонда России назвали категорию граждан, которая может претендовать на выплаты в размере 6000...

Подробнее
Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Боевики «Талибана» расстроились, что американцы оставили им выведенные из строя вертолеты

Вчера, 07:39

0

Боевики террористической организации «Талибан» (запрещена в РФ) обнаружили, что все вертолеты, которые американские...

Подробнее
«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

«Дело не в том, что их больше». Военный эксперт о том, с чем столкнутся ДНР/ЛНР, если Киев пойдет в атаку

Вчера, 10:54

0

О том, какие проблемы могут возникнуть у самопровзглашенных ДНР и ЛНР в случае масштабных военных действий, рассказал...

Подробнее
Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

Заплатили ноль: Почему Лукашенко не хочет размещать в Белоруссии российские военные базы

Вчера, 15:14

0

На деле Александр Лукашенко, президент Белоруссии, продолжает саботировать военную интеграцию с Россией, хотя на словах...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

В Южном военном округе против Украины и НАТО сформирован второй фронт

Вчера, 08:54

0

В Южном военном округе к первому сентября завершен первый этап формирования боевого армейского резервного состава. По...

Подробнее
В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

В Великобритании назревает революция: «Еды на Рождество будет мало»

1-09-2021, 12:14

0

Западные страны может захлестнуть волна продовольственного дефицита. Так, в Великобритании крупнейшие супермаркеты...

Подробнее
США меняют рычаг давления на весь мир

США меняют рычаг давления на весь мир

Сегодня, 07:29

0

Президент США Джо Байден в своем обращении к народу заявил об окончании великих войн Америки, а также пообещал, что...

Подробнее
Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Россияне заявили об очередном исчезновении из аптек жизненно важных препаратов

Вчера, 13:59

0

О новом дефиците важнейших лекарственных препаратов сообщили россияне — по заявлению пользователей Телеграм-сообщества...

Подробнее