Вопреки громким заявлениям, певец Стас Пьеха все же решил заработать на избитом сыне

Российский певец Стас Пьеха решил заработать на инциденте с избиением его сына. Артист уже был замечен на одном популярном телешоу. Об этом сообщает «StarHit».

Напомним, ранее сына Пьехи избила их соседка за то, что тот проткнул чужой бассейн. Родители мальчика изо всех сил постарались раздуть ситуацию до крупных масштабов. Но сегодня певец переживает, что из-за столь неприятного случая его сына не возьмут в школу.

Не до конца понятно, по какой причине мальчика откажутся принимать в учреждение. Может быть, все дело в психологическом потрясении, с которым ему пришлось столкнуться, а может потому, что соседи Пьехи обнаружили, что его сын невоспитанный хулиган, смеющий проявлять агрессию по отношению к окружающим.

Некоторое время назад певец публично заявил, что его семья не будет наживаться на ситуации и не станет принимать участие ни в одном из шоу. Он подчеркнул, что многие редакторы уже обратились к нему по этому поводу, предлагали крупнейшие гонорары. Но Стас обещал остаться непреклонным. В итоге на одном из таких шоу он уже был замечен.

Видимо, под напором столь привлекательных гонораров, которые предлагают на «Пусть говорят», Пьехе не удалось долго сопротивляться. Поэтому в ближайшее время нас ожидает очередной многосерийный триллер «Отец за сына».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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