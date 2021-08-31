Актер Кирьянов рассказал, какими богатствами владеет жена Шаляпина

Любвеобильный Прохор Шаляпин, наконец-то встретил свою половинку, с которой недавно заключил брак. Как рассказал его близкий друг, актер Георгий Кирьянов, избранница певца Татьяна Дэвис - богатая 42-летняя женщина, владелица домов в Лос-Кабосе, Мексике, Монако, Монреале. Каждый из этих объектов недвижимости стоит примерно несколько миллионов долларов. Перед свадьбой пара арендовала особняк в Лас-Вегасе, в котором планировала пожить до января, а потом договориться о покупке. За дом им придется заплатить 2 млн долларов. У миллионерши в Оттаве тоже есть несколько коттеджей. Супруга российского певца владеет также внушительным автопарком. Какая сумма у бизнесвумен на банковских счетах, неизвестно.

Но зато известно, что пара сыграла свадьбу за 15 млн рублей. Женщина обожает своего супруга и на нем не экономит. Когда они путешествуют, канадская миллионерша выбирает самые дорогие и элитные отели. Татьяна обеспечивала возлюбленного, тратила миллионы, покупала ему дорогую одежду.

Однако семейное счастье омрачила болезнь Татьяны - она заразилась коронавирусом. Новоиспеченная супруга Шаляпина сейчас вместе с родителями лежит в одной из американских клиник.

«Таню увезли в медучреждение в тяжелом состоянии, сейчас она в коме. Вслед за ней там оказались и ее родители. Татьяне становится все хуже, ее отца подключили к кислородотерапии. Мама остается в госпитале, у нее сложное моральное состояние, но она все же сообщает Прохору о текущих делах», — рассказал Кирьянов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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