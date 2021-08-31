Сын Фриске и Шепелева устроил погром в комнате

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8-летний сын Дмитрия Шепелева - будущая звезда баскетбола. По крайней мере, об этом мечтает телеведущий. Он поделился с поклонниками в Instagram снимком Платона из спортивного зала и рассказал о подготовке к отбору в секцию баскетбола. На фото Платон запечатлен при броске мяча в корзину.
Кроме спорта, сын покойной певицы Жанны Фриске увлекается музыкой. До этого Платон занимался большим теннисом и катался на скейтборде. И вот сейчас он готовится стать баскетболистом. Шепелев, который слывет хорошим отцом, поддерживает своего талантливого сына.
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Недавно Дмитрий поделился забавными кадрами, где запечатлено, как Платон в рабочей униформе с тяжелым инструментом в руках буквально громит комнату. Как выяснилось, Шепелев привел сына в место, где можно крушить предметы за деньги.
Напомним, что в 2013 году Жанна Фреске родила своему гражданскому мужу Дмитрию Шепелеву сына. Спустя какое-то время у певицы обнаружили опухоль головного мозга, а в 2015 году она скончалась. Заботы о маленьком мальчике взял на себя Дмитрий. Но он не дает родителям своей покойной возлюбленной видеться с внуком.
К этому времени у Шепелева появилась новая избранница — Екатерина Тулупова, которая недавно родила ему еще одного сына.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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